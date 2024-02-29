宋江4月2日入伍！非公开不举办送别仪式，《Sweet Home》第三季年内公开

演员宋江所属经纪公司Namoo Actors今日发布公告，宣布宋江将於4月2日以陆军现役身份入伍履行兵役义务。
Namoo Actors通过粉丝官咖表示：「向一直以来热爱宋江演员的粉丝们致以深深的感谢，并提供关於宋江演员入伍的相关通知。 宋江将於4月2日以陆军现役身份入伍。 」
所属社表示宋江入伍当日不会单独举办公开活动，为避免现场混乱引起安全事故，将以非公开方式进入新兵教育队。
宋江出生於1994年4月23日，今年即将满30周岁。根据规定，韩国陆军现役兵需服役18个月，以此推算宋江将在2025年10月退伍。
宋江拥有兼具帅气与可爱的外形，以及186公分傲人身高，2017年以电视剧《她爱上了我的谎》出道后立即引起关注，陆续主演了多部大爆剧集，例如《喜欢的话请响铃》、《Sweet Home》三部曲、《无法抗拒的他》 《气象厅的人们：社内恋爱残酷史篇》《与恶魔有约》等等。 因经常在Netflix作品中露面，一度被剧迷封为「Netflix之子」。
目前宋江已拍完《Sweet Home》第三季，预计将在年内公开，多少可抚慰粉丝思念之情。
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