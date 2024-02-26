天生美又超自律！韩佳人自爆出生到现在「泡面只吃过10包、碳酸饮料4罐」让所有人都超震惊！

25日播出的tvN《帐篷外面是欧洲-南法篇》中罗美兰、韩佳人、曹宝儿、柳惠英迎来露营的第二天。

节目展开各种吃播秀的韩佳人和成员们一起吃完泡面后说：「我本来...不怎么吃泡面的，到目前为止吃过泡面的量大概也就10包。」她一讲完其他人都超震惊！曹宝儿问道：「是真的还是开玩笑的？是爲了健康才不吃？」韩佳人表示是从小养成的习惯，所以到现在也没有什么特别想吃的想法。



韩佳人接著说：「可乐也是...至今爲止喝的大概4罐左右。」看到周围人惊讶的反应，韩佳人说：「与其喝可乐，还不如喝烧酒。」引发现场一片笑声。曹宝儿就说烧酒对身体也不好吧 XD 罗美兰更感叹道：「哇～今天真的听到了很多神奇的故事！」



吃饱饭后，大家在慵懒的气氛中享受著甜蜜的休息时间，韩佳人接到丈夫延政勋带来的视讯电话，韩佳人也与儿子济宇进行通话。韩佳人看到儿子的脸后高兴地问：「我们济宇做什么了？。」济宇炫耀自己在学校做的手工艺，曹宝儿看到韩佳人在通话也来和济宇打招呼，并赞叹儿子很漂亮，结果...萤幕突然出现延政勋的脸，曹宝儿马上变恭敬：「前辈您好。」



而下集播出中，成员们将准备辣炖鸡块作爲晚餐菜单，他们还访问法国南部的村庄，突然恐怖体验，期待下集播出。



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