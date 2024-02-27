专访《绝佳的解决士》李智雅因洒面粉的爆笑场景拉近距离，姜其永：有机会一定要再次合作！

《The Penthouse》李智雅与《非常律师禹英禑》姜其永主演的Viu Original原创律政剧集《绝佳的解决士》广受好评，专访中两人分享了许多有趣的小故事，互动经验极佳，若有机会一定要再次合作。

问：公开的预告中看到李智雅的角色有不少动作戏场面，曾说过本来就很喜欢动作戏，是因为这样又再次挑战动作戏吗？拍摄前有做了什么准备？

李智雅：金莎拉在解决案件的方法有时牵涉到肢体对抗，这使得动作场景不可避免。我花了很多心思在角色研究上，并且广泛练习了踢击动作。



问：《绝佳的解决士》是离婚问题解决专家惩罚坏人配偶、给为冤枉者提供量身定做解决方案。两位在拍摄时有没有什么令人印象深刻的事？那会希望现实生活中也有这种行业吗？

姜其永：有一个场景是关於洒面粉，李智雅和我对视并笑了好一阵子，因为大部份的面粉都是打在我身上。作为一名演员，我想继续遇到优秀的演员、导演、编剧和工作人员，也总是从中获得积极的能量（笑）。



问：姜其永再次饰演律师角色，这一次所饰演的角色与以往有什么不同之处，有没有特别做什么准备？

姜其永：虽然《非常律师禹英禑》涉及了很多法律资讯，但在《绝佳的解决士》中，透过非常规方法解决问题的部份比法律方面更为突出。



问：这一次的题材是痛快的复仇剧，两人在剧中又是需要合力解决问题的关系，那么在现场拍摄时是如何培养默契？

李智雅：《绝佳的解决士》里的演员们毫不费力地融入了他们的角色，并相互支持著。无论是演员还是制作团队，都展现了出色的团队合作精神。

姜其永：在拍摄中休息时，导演笑声不断，聊得津津有味，以至於他都戴不上耳机了。我相信实际的片场气氛必须愉快，这样积极的能量才能在萤幕上得以体现。在这方面，《绝佳的解决士》的片场真的非常愉快。



问：这次的合作中感觉如何？从伙伴身上学到了什么吗？

李智雅：工作时的每一个场景都很愉快。我从演员姜基荣那里得到了很多正能量，我也能从他振奋人心的精神中学到很多东西。



姜其永：我很感激李智雅在片场上的体贴，这让我能够以轻松的心态来描绘一段略显陌生的爱情。如果还有机会，我一定会再次与她合作。



问：李智雅这次又饰演了向「前夫」复仇的角色，这和让大家印象深刻的《The Penthouse／顶楼》中「秀莲」的角色似乎有些「撞形」，那么在《绝佳的解决士》中是如何刻画来区别「莎拉」和「秀莲」的呢？

沈秀莲是一个精心设置陷阱并从幕后进行复杂心理战的角色，而金莎拉则是一个不计手段和方法，毫不犹豫直接报复的角色。我会专注於描绘她性格中对比鲜明的方面。



本季必看的Viu Original原创律政剧集《绝佳的解决士》逢星期三、四晚上9时15分在「黄Viu」播出，讲述韩国顶尖律师－金莎拉（李智雅 饰）遭到财阀丈夫和奶奶陷害入狱，律师生涯从此中断，还被迫与亲生儿子分开，甚至连累母亲离奇身亡！正当莎拉陷入绝境之际，曾经受她恩惠的孙蔷薇（金善映 饰）抛出橄榄枝，自此两人一里一外经营离婚解决企业「Solution」，为陷入婚姻危机的委托人提供度身定制的解决方案，并替他们惩罚不忠配偶，莎拉亦立志向丈夫一家复仇！



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