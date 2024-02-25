朴宝英「集齐」Wooga三兄弟！和朴叙俊、朴炯植、崔宇植全都有CP

朴宝英近日宣布与崔宇植合作新剧，让很多人大呼般配！神奇的是朴宝英此前两组大获好评的CP对象都是崔宇植的朋友、Wooga Family成员，真的太巧了吧！

去年就有消息称朴宝英和崔宇植将合作新剧《Melo Movie》，前几天终於官宣并释出合照。 两位演员都是无害又可爱的气质，还有23公分的超萌身高差，站在一起就十分养眼：



还记得宝英上一个好评爆棚的CP对象是朴炯植，当时两人合作《大力女都奉顺》，因都是可爱的狗狗相而被取名「狗狗CP」：





时隔5年客串续篇《大力女子姜南顺》仍旧甜到冒泡！





也许比较少人留意到，朴宝英其实和朴叙俊也演过夫妻，就是在去年上映的灾难片《水泥乌托邦：末日浩劫》，环境恶劣亦无法阻挡恩爱之情：





▽情到浓处突然被小孩打断，反应好真实可爱XD



콘크리트유토피아 후기: 박서준박보영 우리엄빠보다 잘어울림

얼굴합이 안정적이다못해 시몬스침대급임 pic.twitter.com/9HIHoonbMk — no context jatdoo (@jatdooo) December 6, 2023

巧的是这三位男艺人都属於韩娱圈著名好友团体「Wooga Family」。 这个小团体一共5人，此外还有防弹少年团V（金泰亨）和歌手Peakboy，大家经常一起聚会、出游，甚至一起泡温泉，「Wooga」就是韩文「我们是家人吗？（우리 가족인까）」的缩写。





此外，《Melo Movie》主演阵容还有李浚荣和全少妮（全素妮），目前只透露会通过Netflix公开、尚未确定具体时间，期待四位演员的化学反应！



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