车银优间接提到了已故的ASTRO队友文彬，对前辈李孝利抒发心情：「去年我哭过很多次」

车银优愿意说出心里话，真的是太好了...。TAT

最新播出（23日）的 KBS2 综艺节目《李孝利的红毯》中，ASTRO 车银优作为李孝利的嘉宾出演并透露了最新近况。

被大众誉为「脸蛋天才」的他，曾因为大家只看见外貌而忽略了他的内心和努力准备的东西而感到伤心，但现在就不会这样想了。这一次上节目也宣传了自己的solo专辑《ENTITY》与新歌〈STAY〉。

他坦言：「去年对我个人来说真的是很不容易的一年，所以...嗯...很难继续说下去。」李孝利则帮他补充道：「所以是承载著这份心情的专辑。」车银优回是的，并接著说：「虽然很累也哭过很多次，但也感到很欣慰。准备的时候，希望可以好好传递给大家这份心意。」



李孝利问他现在觉得如何呢？车银优表示：「是会跟著我一辈子的，很难说出没关系，在自己的位置上，做自己该做的事情的话，应该会好一点吧，所以想更努力。」李孝利则称赞他：「做得很好。」

采访片段：



去年，ASTRO成员文彬离世，令粉丝和大众都相当震惊。之后，车银优也几乎不主动去谈，但仍难掩忧伤，这一次能在公众场合笑著面对并说出去年的心情，已经算是跨出了一大步，希望他也能继续勇敢的走下去。



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