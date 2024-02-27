「成为永远闪耀的星星」新沙洞老虎过世第4天，公司TR娱乐发表追悼文

「KPOP名曲制造机」新沙洞老虎23日离世，25日出殡，今（27日）他所属TR娱乐发表了追悼文。

追悼文翻译内容如下：

「大家好，我们是TR娱乐。故人新沙洞老虎PD成为了我们心中永远闪耀的星星。

我们记忆中的故人新沙洞老虎PD，是比任何人都充满著对音乐的热情和创意的人，即使是琐碎的苦恼也会真心的表现共鸣，是个一个亲切温暖的人。

对TRI.BE来说，更是从出道前就开始是成员们为梦想而奔跑，背后坚强的后援军，是无论何时都像在身后支撑的支柱般的存在。

我们不会忘记他带给我们的音乐，和因此创造出的所有瞬间，会永远记住的。

祈祷您在身心平静的地方安息。为故人祈祷冥福。」

新沙洞老虎打造出的KPOP名曲难以胜数，许多KPOP粉丝都非常感谢他的付出，而他打造的女团TRI.BE还正在回归期，因此外界也很关心TRI.BE的状况。‎TRI.BE 近日舞台都佩戴上白色蝴蝶结，TRI.BE官方X今日也转传了公司所写的悼念文，而明日他们还要打起精神录制《Show！Champion》舞台。



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