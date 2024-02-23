【韩网热帖】Zico不喜欢开车，出门都靠计程车代步

近日播出的《全知干预视接》展示了Zico的日常，去公司上班时放著自己的车不开而是叫计程车：「其实我很少开车，开车需要精神集中，已经开始消耗精力了。 平常出门几乎都是搭计程车。 」

Zico上车后先是拿出润唇膏护理嘴唇，随后询问司机是否接受手机音量，获得许可后打开YouTuber频道「썸머썸머Summer in New York」观看讲神秘故事的影片，看得聚精会神。 全炫茂：「因为这样才不能开车呀！」



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韩国网友评论：

1. 很好的习惯，如果开车应该也会开很好

2. 只开车一小时也很累，非常理解 ᅲᅲ

3. 握住方向盘的瞬间就开始感到压力kk

4. 如果有钱我也选择计程车，安全不累

5. 几亿买车+维护费+税金，还是计程车划算...

6. 找停车场真的太难了，有时停到距离很远的地方，又怀疑究竟为什么开车过来

7. 真的很理解，开车时做别的事太危险了ᅲᅲ而且Summer的影片怎能忍住不看呢kkk

8. Summer讲故事真的很有趣！原来我看的频道Zico也有看kkk

9. 首尔停车难、最适合搭计程车，但其他地方计程车太少啦

10. 我也不喜欢开车，如果有钱也想请别人替我开

11. 反正他不缺钱，形成习惯后压根没有酒驾的可能，以艺人来说当然很好

12. 有些司机会给你个人名片，到了上班时间就固定来接你kk

13. 只要钱到位，什么也比不上计程车

出处：https：//theqoo.net/hot/3116153919

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