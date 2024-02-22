月初就被L.S.S.强制暴雷XD Super Junior-D&E自立门户后首「出辑」！回归时隔逾2年

Super Junior小分队D&E（东海与银赫）去年9月离开SM娱乐自立门户，成立了ODE娱乐，据昨日（21日）《ISPLUS》报导，歌谣界人士透露他们将在3月回归。

D&E是在2011年於SM时期成立，曾发行〈'Bout you〉、〈Oppa, Oppa〉等热门歌曲，上一次回归已是2021年发行正规专辑《Countdown》，此次回归将是睽违2年4个月之久，且是他们在ODE娱乐的首「出辑」。



D&E虽离开SM娱乐，不过仍和SM续约大队Super Junior合约，仅小分队与银赫、东海个人约转往自行发展。上月两人现身Super Junior最新小分队L.S.S.（利特、神童、始源）演唱会现场时，其实已透露将出新专辑。



事情是这样的，两人到台上和粉丝打招呼，直接被队长利特爆料要发新专辑了，利特要他们讲，东海欲言又止，神童想到两人已离开SM所以禁言，银赫又想讲……推拉来推拉去，银赫透露是东海创作的歌，而东海尴尬的舔舔嘴唇左思右想：「这不是我的舞台有点尴尬，会紧张……」最后透露歌曲名初声是ㅈ。



*延伸阅读：‎超有爱！Super Junior-L.S.S.演唱会先是替寿星圭贤庆生，第二天换D&E飞奔一起安可

就让我们期待D&E的回归吧！

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