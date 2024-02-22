2024 Weverse Con Festival公开日期&华丽出演阵容：从Seventeen, TXT到LE SSERAFIM, NewJeans有望齐聚

这场由HYBE举办的Weverse艺人联合演唱会将在今夏热烈展开！！！大家是不是很期待呢～？

官方公开了「2024 Weverse Con Festival」演唱会活动将会在六月份回归，并於韩国仁川的知名渡假村 INSPIRE Entertainment Resort 举行。

「Weverse Con Festival」是 HYBE 品牌家族演唱会的延伸活动，不仅邀请了 HYBE 品牌的旗下艺人们表演，还会特别邀请世界各地的艺人一同共襄盛举。今年期待的表演阵容包括 Seventeen、Zico、黄旼炫、白虎、TXT、ENHYPEN、LE SSERAFIM、NewJeans、BOYNEXTDOOR、TWS、I'LL-IT ... 等众多歌手团体有望齐聚一堂。



该地点拥有可容纳 15,000 人的室内表演场地 INSPIRE Arena，以及可容纳 30,000 人的户外广场 Discover Park。

PS：去年MMA就是办在 INSPIRE Arena。

敬请期待「2024 Weverse Con Festival」的更多详情会在官网后续释出，活动也将於6月15日至16日举行。

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