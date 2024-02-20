「三大分手原因」你中了几个？ 《换乘恋爱3》创纪录：观赏时数突破1500万！！

「恋综天花板」《换乘恋爱3》自去年年末首播后，旋即成为亚洲各地韩剧迷茶余饭后的热话，节目甫开播便轻易超越前作《换乘恋爱2》的成绩，打破了TVING Original首周付费订阅人数的历史纪录；近日官方更宣布《换乘恋爱3》的总观赏时数已顺利突破1500万，引证「换乘热」热潮未减！香港观众即可透过「黄Viu煲剧平台」免费收看。



《换乘恋爱》是一部恋爱真人骚（真人秀），五对因不同原因分手的情侣聚集在同一寓所，有人怀缅著逝去的恋情、有人积极开拓新关系、也有人从中寻找属於自己的爱情故事。为了再度刺激观众的爱情细胞，《换乘恋爱3》播出后接连释出震撼弹，包括邀请前女团BESTie成员多惠加入节目、经历13年爱情长跑的前恋人重磅来袭等，成功引起关注。不过戏如人生，节目中几对情侣的分手原因也与一般人大同小异，你是否也很有共鸣呢？

（一）在错的时间遇上对的人

曹辉贤与李慧媛曾经谈过一场5个月的姐弟恋，惜二人交往时正值男方经济拮据，辉贤为了照顾家庭只得努力赚钱；对於没能好好陪伴和照顾慧媛，他总是感到抱歉和内疚，最终他决定说谎送走女友，结束了短命却甜蜜的恋情。



（二）因了解而分开

李周元因为前任李书璟未有给自己投票而爆发不满，二人在争吵时翻起旧帐，周元认为双方都有错误，但女方只管把责任推卸，且每次争执都提出分手；书璟则坦言男友用字和语气令自己受伤。两人透过对话厘清彼此的想法后，周元直言：「如果你说了『亲爱的，对不起』，我们根本不会来上甚么《换乘恋爱》。」



在最新一集中 ，宥静和昌镇的分手原因亦首度曝光！经历热恋期后，昌镇为了准备工作面试而有六个月时间冷落宥静，男方内心的焦虑、二人的不满和隔阂积少成多，让宥静怀疑自己成为了男友的负担，因此主动以千字文短讯提出分手，昌镇却在三星期后才以一句：「谢谢你陪我参加面试。」双方恋情无疾而终，宥静亦终日以泪洗面，久久未能平复。



（三）追求更好的自己

《换乘恋爱》系列「最长寿前度」徐东镇和宋多惠曾经交往长达13年，二人早在高中时期认识，继而成为彼此的初恋；后来他们进入同一间演艺公司担任偶像练习生，东镇还为了成全女友梦想、主动退社，可是多惠透过前女团BESTie出道后，二人的关系也在不知不觉间改变，东镇也渐渐发现自己多年来总是以女方为先而忽略了自我，最终他决定为自己而活，向多惠提出分手。



话题恋综《换乘恋爱3》逢星期六在「黄Viu」上架，香港人观众亦可一并收看结婚真人骚《Couple Palace》、Viu Original原创律政韩剧《绝佳的解决士》和《我的Happy End》，尽览韩国多个超人气节目。



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