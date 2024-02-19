韩佳人♥延政勋5岁儿子首次公开！和妈妈长得一模一样地外貌吸引视线，观众「遗传基因太强」

由罗美兰、韩佳人、曹宝儿、柳惠英出演得综艺《帐篷外面是欧洲-南法篇》在18日首播。

当天，自称「极度厌恶露营主义者」的韩佳人表示：「我真的...完全不理解露营，在家吃多方便啊，但是各种调味料都要准备、各种工具也都要整理好，为什么要做这样的事？到底是有什么趣味？听朋友说可以感受独特的浪漫、大自然带来的乐趣，所以很好奇，像我这样的人也能感受到露营魅力吗？」



这也是韩佳人当妈妈后，首次离开孩子独自去旅行，她说：「对我来说是逃离日常生活的巨大挑战，如果一个人在帐篷里睡觉，好像会想念家人，但好像又不会想念他们，感觉会很开心吧？」还说要把手机关机，坦率地吐露自己的心声，引发现场一片笑声 XD



而韩佳人在2005年与演员延政勋结婚，有8岁和5岁子女的她一边收拾行李，一边解释说：「孩子们看到睡袋后非常兴奋，所以在家进行了迷你野营。」接著公开儿子在宇在家露营的照片，也在网路上引发热烈讨论。韩网友：「眼睛简直就是妈妈啊」、「眼睛是韩佳人鼻子嘴是延政勋」、「长得像爸爸妈妈各一半，好神奇啊」、「哇～孩子怎么会这么漂亮」、「健康地成长吧」、「谁看都是韩佳人的儿子啊」、「天啊，好可爱啊」、「真的是遗传基因的力量」等等。



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