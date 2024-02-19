爱上了复仇目标还能下手吗～《魅惑之人》曹政奭内忧外患两头烧！申世景偷龙转凤之计能成功吗～（EP.9 – 10）

[有雷] 《魅惑之人》曹政奭登上了君王之位舍弃了小我，再度与忘形之友申世景相遇后，更发现她竟是女生，令曹政奭更想千方百计保护她。面对著来自各方的势力，申世景除了无所畏惧，仍对身边的人表示将持续进行复仇计画，但，爱上了复仇对象的她，能执行复仇吗？

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李仁（曹政奭饰）与棋待令姜蒙雨（申世景饰）终於了解了彼此的爱慕之心，李仁也对外宣称棋待令因前日烂醉未守住工作岗位而遭到禁足处份，暂时不准进宫，事实上是担心众臣与大妃会因圆房未完成而攻击棋待令。蒙雨自然也懂这个做法背后的意义，她对身边的友人也不讳言自己爱慕著李仁，但怀抱这样的心情能够继续复仇大计吗？



李仁的舅舅朴慒奂时常在朝廷中与李仁对立，他更是千方百计想除掉棋待令姜蒙雨。清朝使节来台，朴慒奂甚至跟李仁设下赌局，如果朴慒奂的人柳玄宝3日内能顺利带领清朝使节入宫，就要求李仁将棋待令这个职务废黜，没想到李仁竟然直接点头答应。而在邀请到使节的同时，朴慒奂感到胸有成竹，已派义禁军前往羁押姜蒙雨，不过李仁的贴身护卫早已等在门外。



清朝使节竟是一位与李仁一样热爱著下棋对弈的人，他嫌弃歌舞表演不够精彩，不如下一盘棋。於是乎李仁传唤棋待令上场，不过朴慒奂口中称棋待令为罪人，於是清朝使节表示，如果他与棋待令对决一盘棋，使节赢了，棋待令就必须随他行动（带回清朝），使节若输了，便会把蒙雨还给朴慒奂处置。看来腹背受敌的蒙雨，竟然将这盘棋走到平手，於是两边都不能处置她，唯有李仁才是她的后盾。



另一危机再起，清朝使节带来了对方睿亲王要求与朝鲜掌令公主和亲的消息，挂念著年幼弟弟，公主说什么也不想被送到清朝。蒙雨瞒著李仁献上一计，宫外的人其实没见过公主的真正样貌，不如让蒙雨在宫中的眼线芬英，假扮为公主出嫁，顺势成为朝鲜安排在清朝的细作。不过正当轿子出宫不久，消息走漏，被朴慒奂等人发现了，到底这偷龙转凤会不会被

拆穿？朴慒奂禀报李仁，李仁又该如何处置？



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