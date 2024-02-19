【韩网热帖】晚上10点睡坚持6个月的后记

最近6个月坚持miracle morning（晚上10点睡早上5点起）的后记

PS：The Miracle Morning 为奇迹的早晨、上班前的关键1小时（书名）

好处：

*早上起床很清爽

*更健康，能维持良好的状态

*工作效率提升

*不再失眠

*出现食欲

*吃得好所以运动不累

坏处：

*世上所有有趣的事都在我睡著时发生...



韩国网友评论：

1. 真的... 淩晨时段最有趣了

2. 坏处过於强烈ᅲᅲᅲ

3. 同意kkk偶尔早睡就会有大事发生

4. 跟不上世界脚步的生活超级无趣

5. 经常失眠，羡慕10点钟想睡就能睡的人

6. 就算10点睡也无法5点起床

7. 是真的，有趣的事全部在淩晨1点到4点之间发生

8. 午夜左右开始出事，凌晨2点最为热闹

9. 追偶像的人至少在回归期是绝对不可能早睡的

10. 因为这个缺点，所有优点都消失了

11. 没错，早上醒来发现昨晚发生好多事，有时已经结束、甚至原贴都删除了，就超好奇kkk

12. 如果跟不上动态会很失落...

13. 虽然所有事都在我睡著时发生，但其中99.9%都没必要立即知晓，早上通勤时看新闻就好啦

14. 不要抛下我，大家一起10点睡吧

出处：https://theqoo.net/hot/3106263554

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