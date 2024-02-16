全汝彬确认出演电影《黑修女们》！将与宋慧乔在大萤幕同台飙戏

演员全汝彬将演出新电影《黑修女们》，这也将是宋慧乔睽违9年再度接演的大萤幕作品。

电影《黑修女们》描述为了拯救被法力高强的恶灵所抓走的少年，所展开的一连串故事，也是一部经典作品，在2015年上映以来有著544万观影人次的畅销电影，由金仑奭与姜栋元所主演的《黑祭司们》的续篇故事，从演员选角公开之前就已经创造不少话题讨论。



剧中全汝彬饰演对於Unia修女（宋慧乔饰）有著高度的好奇心的另一位修女「Micaella」，是一位在混乱的状况之中，仍然展现出自身的变化以及成长的人物，与搭档宋慧乔也展现出特别的火花，令观众们对这部作品都相当关注，期待感提升。



全汝彬演出过各式各样的角色，不受限制地挑战各类型剧本，也是相当活跃且可塑性高的演员，在第44届的青龙电影节奖项中，全汝彬也以电影《诓世巨作：蜘蛛窝新宇宙》中的角色而荣获女配角奖项肯定，也与安孝燮共演话题作品《走进你的时间》获得观众们的喜爱。本次她将演出新电影作品《黑修女们》让戏路领域再度拓展到神秘驱魔题材，向观众们展现自己的全新面貌。



另外，全汝彬仍有一部韩国谍报新作《哈尔滨》正等待在2024年与观众们见面，片中全汝彬与玄彬、朴正民、刘载明、赵宇镇、李栋旭等超强卡司合作，也是备受期待。

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