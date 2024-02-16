人气男团ENHYPEN将翻唱BTS防弹少年团拿下首个冠军一位的热门曲〈I NEED U〉而引发热议

〈I NEED U〉这首歌对BTS的粉丝ARMY们可以说是意义重大，当年那撕裂青春的疼痛心境，在后辈ENHYPEN的诠释下会变得如何呢？

人气男团 ENHYPEN 将翻唱 BTS 防弹少年团拿下首个一位的热门歌曲〈I NEED U〉，引发粉丝们的关注。

所属经纪公司BELIFT LAB在今天（16日）宣布，将重新录制〈I NEED U〉的音源并公开在音乐平台Spotify上。透过「Spotify Singles」计划，支持艺术家们重新录制自己的歌曲，或录制其他艺术家的翻唱或新歌。



这首〈I NEED U〉是防弹少年团在2013年出道后，首次获得音乐节目冠军的歌曲，独具意义。翻唱的版本中 ENHYPEN 将进行改编，原曲的电子声音，转而使用较为平静的原声乐器，将歌曲氛围做一些改变与调整。



对於这次重新录制的选曲，ENHYPEN 表示:「因为这是所有成员都喜欢的歌曲，所以能够讲述我们的 K-pop 初恋故事，这对我们来说很有意义。」



▼那就先来回顾一下原曲吧！



▼ENHYPEN去年11月的主打歌为〈Sweet Venom〉MV：



图源：Spotify

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