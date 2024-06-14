第19届首尔电视剧大赏竞争超激烈：金秀贤金智媛、边佑锡金惠奫全上榜

第19届「首尔电视剧大赏」将於9月25日举办颁奖典礼，日前会公开了主要奖项获奖提名者名单，并开通了网路投票，获奖者由国内外网友选定。

从6月15日到7月14日，网友们可通过「IDOL CHAMP」APP给「亚洲明星赏」和「电视剧OST」两大奖项的候选人/作品投票。

「亚洲明星奖」是授予在亚洲六个国家受到喜爱的电视剧演员的奖项，男、女演员分开投票。 男演员候选人有金秀贤（《泪之女王》）、边佑锡（《背著善善宰跑》）、车银优（《Wonderful Land》）、宋江（《与恶魔有约》）、李俊昊（《欢迎来到王之国》）等。女演员候选人则包括了金智媛（《泪之女王》）、金惠奫（《背著善宰跑》）、润娥（《欢迎来到王之国》）、高允贞（《Moving 异能》）等。 《泪之女王》和《背著善宰跑》的男女主演皆上榜，该奖项竞争激烈！除了韩剧之外，还有来自泰国、马来西亚和印尼的演员们也都在提名名单之上。



「电视剧OST赏」将以K-剧的主题曲和歌手为重点进行选拔。 Crush（《泪之女王》）、NewJeans（《与恶魔有约》）均入围。 除此之外，SEVENTEEN夫胜寛（《跟我说爱我》）、（G）I-DLE薇娟（《恋人》）、BTOB徐恩光（《搜查班长1958》）都在等待网友们宝贵的一票。

此外，「第19届首尔电视剧大赏」颁奖典礼将於9月25日举行。

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