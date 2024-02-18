《财阀X刑警》安普贤差点误事遭朴智贤指责，却持续展现刑警能力与善良之心（EP.5）

《财阀X刑警》经过春节停播一周，昨（16）日恢复播出，播出了第5集，同样为上一个案子做了结，接著进入新的案子，收视并没有因停播掉太多，依旧维持在6%水准，落在6.0%。

*上集回顾：‎《财阀X刑警》安普贤超狂开直升机追嫌疑犯，还柯南上身吸引命案（EP.3-4）‎

卢伶才画家命案，陈利手（安普贤饰演）发现画有蹊跷前去质问助教权斗俊，结果权助教砸了他的头还自刺腹部，李蔷贤（朴智贤饰演）指责陈利手太莽撞，而此事很快反转，权斗俊只是轻微刺伤卢伶才罢了，幕后真凶直指卢伶才妻子朱花伶。



陈利手和李蔷贤的查案速度可说不相上下，不过陈利手确实能以不凡的「钞能力」加速破案，李蔷贤除了采纳他特别的办案方法外，也再次察觉他对他人的良善――陈利手说服美术馆馆长，将卢伶才画展改为遭卢伶才抄袭的李艺善画展。

接下来的案子是殷富洞老人案，在勘察现场后，原以为是单纯的老人噎死，但陈利手听了老人孙女的话便相信是谋杀，还不断强调老人的「国玺」被偷了，重案一组尤其是朴俊永（姜相准饰演）嗤之以鼻。李蔷贤越想越不对劲持续调查，事情果然反转，变成了连续杀人案！下一集，陈利手还会利用一直挂在心上的「国玺」办案，要将重要证物从拍卖场买回来。后续另个案子则扯到「暗网」。



另外，此集再度提到了陈利手母亲（李诗雅饰演）之死，陈利手家里一楼的浴室仍旧敞开著（陈利手一直有女子躺在浴缸里的阴影），陈利手父亲（张铉诚饰演）的选战对手竟握有陈利手母亲死亡的真相，侦办陈利手妈妈车祸案的刑警正是李蔷贤父亲（权海骁饰演），李蔷贤父亲在退休前夕遭诬陷贿赂而惨澹离开岗位。



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