戏里抠门戏外竟超暖！《和我老公结婚吧》「国民垃圾男」李伊庚又一美谈：出资1亿帮朋友开店

别看剧中的李伊庚一副人见人恨小人嘴脸，现实中的他其实是善良又低调的暖男，不仅见义勇为救人、协寻失踪儿童，必要时还会使出「钞能力」帮朋友！

今晚（18日）这期SBS综艺《我家的熊孩子》请来超人气剧《和我老公结婚吧》男主李伊庚担任特别MC，一出场就获得妈妈们亲切问候：「你这坏家伙！」XD



不过现实中的李伊庚完全跟剧中不搭边，申东烨介绍说他经常照顾朋友，曾自掏腰包1亿韩元帮家境不好的军队同袍开炸鸡店，具体原因就将在节目中公开。



其实李伊庚之前也有很多美谈，例如2020年开车经过首尔汉南大桥时发现有醉汉试图轻生，很多人都观望不敢上前，李伊庚却立即下车抱住醉汉阻止他冲向车辆或跳江，还脱下自己的衣服帮他取暖，一直紧紧抓著他直到警察抵达。

后来李伊庚在电台节目聊到此事，表示当时没做多想、只是出於本能行动，从未跟任何人提起亦不希望见报，因为不希望那名醉汉清醒后感到后悔。



不止如此，李伊庚2022年为棒球赛开球时还特地穿了印有失踪儿童照片的球衣和口罩，希望以此帮助他们回到温暖的家。



李伊庚虽是LG Innotek理事的公子、不折不扣的富二代，但气质十分草根、为人也很低调，2011年出道后从跑龙套小角色演起，直到2020年出演《认识的哥哥》才透露身份背景。 李伊庚18岁之后一分钱也没有跟父亲要过，甚至跟父亲学了省钱秘笈，今年冬天完全没开过地暖，每月天然气费只有2万韩元。

对自己堪称吝啬的李伊庚却对朋友出手大方，跟剧中的渣男朴敏换堪称天壤之别，演技之外的人性也让人对他好感倍增。



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