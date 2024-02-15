李孝利穿学士服参加母校毕业典礼！演讲点燃全韩网：不要听别人的话，警惕那些「像家人一样」的人

歌手李孝利参加了母校的毕业典礼，发言震撼全场，也很快登上了韩网热搜。

14日，李孝利前往母校国民大学参加了「2023年度国民大学学位授予式」，还被称「挑战的Icon」。 面对毕业的学弟学妹们，作为学姐的李孝利发表了祝词。



李孝利说道：「花了8年时间才毕业的我，不知道是否有资格站在这里，也不知道不喜欢说『注意』、『主张』以及发表长言的我有没有资格演讲，老实说我想告诉大家『请各位尽情任意地生活吧』。 」



「希望你们不要听别人的话语，而是多聆听自己的声音，来自内心的声音，希望你们能够多听听那个珍惜、爱护自己，让自己走上更光明前程的、温暖的『自己的声音』。 哪怕现在（这个声音）因很小、不安等而听不见，但（这个声音）在你确定之后会逐渐变大，仍期盼你们能够毫不犹豫地倾听自己的声音。 请抱著『人生就是一个人（人生是孤独的）』的信念，不要忘了警惕那些所谓的『像家人一样』的人，亲自去体会这些，多多碰撞、多多体验，去创造你们自己的故事吧。 真心为你们加油，期待各位去实践每个人都懂得的那珍贵的价值。 」

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻