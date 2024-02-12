创造无数部「人生韩剧」的金银淑编剧今年2024还有新作！甚至成功让「他们」二搭了～～

#金编 能否在《黑暗荣耀》后，再次创造奇迹呢～？#金银淑 #新剧
细数金编历代的韩剧作品中，尝试了很多种写作路线，值得一提的是2022年底～2023年初的热门韩剧《黑暗荣耀》，最终大获成功！戏里的一众演员也受到热烈的关注。
早期的SBS《巴黎恋人》(2004)和SBS《真爱On Air》(2008)，也是许多人心中相当经典的爱情作品。
2010的SBS《秘密花园》更是许多亚洲粉丝心目中的入门韩剧。
2024年金编准备的新剧《都会实现吗》邀请到了金宇彬和秀智两位大咖加盟！讲述情感过剩的精灵（金宇彬 饰），和情感上有缺陷的佳英（秀智 饰），他们掌握著对方的生死大权，以不确定是「幸运」还是「惩罚」的三个愿望所展开的奇幻浪漫喜剧。
这也是他们时隔8年的重聚，2016年合作KBS《任意依恋》因为是BE收场，让许多剧迷哭到失去自我～！这一次是奇幻浪漫喜剧，那么可以期待一下欢笑不断罗～！？
PS：《都会实现吗》由《黑暗荣耀》的金银淑编剧与电影《鸡不可失》、《浪漫的体质》的李炳宪导演合作打造，阵容真的华丽坚强了。
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