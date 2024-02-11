李圣经作为朴炯植的「暧昧女」特别出演《低谷医生》！曾和朴信惠合作《Doctors》，还以《金师傅》造型一起合照

李圣经曾分别和《低谷医生》朴信惠、朴炯植合作过！拍摄现场应该很有趣～
JTBC电视剧《低谷医生》描述正奔跑在人生上升曲线图却突然煞车失灵的南荷娜（朴信惠 饰）与余正宇（朴炯植 饰）两人对於自己几乎已无生机的人生实施心肺复苏术，是一部浪漫喜剧作品。在人生的黑暗期重逢的两个竞争对手，如何成为彼此的光，过程充满笑容与心动，共鸣与安慰。Netflix同步播出。
《低谷医生》将於今晚（11日）播出第6集，剧组公开李圣经特别出演的消息及剧照，作为剧中朴炯植的「暧昧女」登场。
她与荷娜、正宇曾为高中同学。时隔14年再次出现的她，若无其事地握住正宇的手，而荷娜似乎非常不开心，这三个人的关系究竟是？
值得一提的是，李圣经曾与该剧导演吴贤钟合作过《举重妖精金福珠》、与朴信惠合作过《Doctors》、与朴炯植合作过动画电影《魔发精灵》的配音，剧组表示：「再次感谢欣然答应特别出演的李圣经演员。三位演员均曾合作过，因此拍摄现场更加愉快。虽然出场时间短，但将展现强烈的存在感。」
朴信惠也於昨日（10日）通过个人Instagram分享与李圣经的合照，她留言：「那个…恩彩医生…您会不会太高了点…在片场遇到的石垣医院车恩彩老师，照片是去年3月的现在才上传…不是瑞雨和慧静，是车恩在和南荷娜。」
Hui@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
广告相关新闻