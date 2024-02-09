《泪之女王》公开单人海报！金智媛要老公「相信自己」，金秀贤的钻戒「超级耀眼」 郑有美给在拍摄《The Trunk》的孔刘＆徐玄振送上应援！咖啡车上竟放满「孔刘表情包」，引发网友爆笑！ 戏里垃圾戏外完全是正直好青年！《和我老公结婚吧》李伊庚勇救醉汉，事后超低调：本能行为 本月第二次病倒ㅠㅠ (G)I-DLE 舒华因健康问题暂停所有活动，粉丝怒批公司：「让她们休息一下吧」 四组售后持续很久～～的「韩剧男男CP」，一时之间让剧迷忘了有女主的存在！他们现实情谊更坚固 南柱赫「校暴」争议真的要反转？！检察厅已起诉爆料人「捏造谣言、侵害艺人名誉」

从预告到海报都透露出「不走寻常路」，再等一个月就看的到《泪之女王》！

预计下月（3月）9日首播的tvN新剧《泪之女王》（Netflix同步），由《来自星星的你》、《爱的迫降》朴智恩编剧执笔，《需要浪漫3》张荣佑导演和《黑道律师文森佐》、《小女子》金熙元导演共同执导。描述一对财阀夫妇携手克服惊险危机，创造出奇迹般的爱情故事。





该部作品由金秀贤、金智媛主演，从选角、官宣到拍摄，令海内、外粉丝们相当期待，好奇这对新萤幕CP会创造出什么样的火花。剧组於今日（9日）公开两位主演的单人海报，吸引视线。

▲洪海仁（金智媛 饰）：相信我吧，我绝对不会让你流泪的。

洪海仁为「Queens百货」总裁，自出生起就富有的她是一位从来也不会向别人屈服的女王。她选择与龙头里超市的儿子白贤宇结婚，过著辉煌的生活，直到遇到意想不到的困难。

▲白贤宇（金秀贤 饰）：只相信亲爱的吗？相信这句话的我就是疯子。

白贤宇为「Queens集团」法务理事，出生於农村龙头里的他，从名牌大学法学系毕业。白贤宇成爲众人羡慕的洪海仁丈夫，三年后一场意想不到的危机逼近他。

▲‎首版预告‎：面对妻子心跳加速的理由...竟然是因为这个！

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