这是要拍第二季吧？李栋旭＆金慧峻《杀人者的购物中心》大结局引爆讨论，观众：「结束了？看完有点傻眼」
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这是要拍第二季吧？李栋旭＆金慧峻《杀人者的购物中心》大结局引爆讨论，观众：「结束了？看完有点傻眼」

韩剧   2024年2月8日   星期四10:35   Yuan  

（封面图源：Disney+《杀人者的购物中心》）

由李栋旭、金慧峻主演的Disney+《杀人者的购物中心》7日公开大结局，在网路上引发热烈讨论。

第8集后半段中，李圣祖（徐贤宇 饰）和双胞胎（姜熙世、姜熙济 饰）依序被处理掉后，但...曾经和郑进湾（李栋旭 饰）交易过的杀手们竟然拿著枪聚集在他家附近，原来是巴比伦委托杀手们杀掉郑智安（金慧峻 饰）、Brother（李泰英 饰）、苏敏惠（金海娜 饰）和把信（金民 饰）。 Brother 也蒙著面走到他们面前，这时...郑智安用麦克风表示自己是「协助杀人」的新主人、郑进湾的侄女。
（防雷线）

Brother 把刚刚死在郑智安手上的李圣祖的头倒出来给大家看，郑智安向他们提议：「若各位现在就这样离开，什么事都不会发生。巴比伦提出的400万元悬赏金，我会除以各位的人数，不扣税并立刻汇款，如果之前与我的往来，各位也能跟我以同样的方式交易，代码维持不变。但万一各位不肯放弃继续进攻，你们...全都会死在这。」最终他们收起枪消失了。
（图源：Disney+《杀人者的购物中心》截图）

然后郑智安到了外面环顾著家里，却没有看到把信和苏敏惠，面对身旁什么人都没有的现实，郑智安绝望地哭泣。这时「代码黄色」们来打扫现场，突然有一台计程车开来，郑进湾拖著伤痕累累的身体下了计程车，郑智安对与叔叔的再会感到神奇，郑智安望著郑智安微微一笑，郑智安也看著叔叔露出高兴的微笑，就这样结束了...
（图源：Disney+《杀人者的购物中心》截图）

在最后一集中，贝尔（赵汉善 饰）完全没有登场把信和苏敏惠去哪里了郑进湾是怎么假死的等都没有解开，让观众纷纷表示：「结束了吗？看完傻眼」、「会有第二季吧」、「贝尔呢？怎么不见了？」、「所以郑进湾是怎么假死的」、「还有好多疑问，第二季快点出来吧」、「本来还期待叔叔和贝尔大战」、「第7集有点多太久了」、「敏慧应该没有死掉吧」等等。
（图源：Disney+《杀人者的购物中心》截图）

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