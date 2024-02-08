这是要拍第二季吧？李栋旭＆金慧峻《杀人者的购物中心》大结局引爆讨论，观众：「结束了？看完有点傻眼」

由李栋旭、金慧峻主演的Disney+《杀人者的购物中心》7日公开大结局，在网路上引发热烈讨论。

第8集后半段中，李圣祖（徐贤宇 饰）和双胞胎（姜熙世、姜熙济 饰）依序被处理掉后，但...曾经和郑进湾（李栋旭 饰）交易过的杀手们竟然拿著枪聚集在他家附近，原来是巴比伦委托杀手们杀掉郑智安（金慧峻 饰）、Brother（李泰英 饰）、苏敏惠（金海娜 饰）和把信（金民 饰）。 Brother 也蒙著面走到他们面前，这时...郑智安用麦克风表示自己是「协助杀人」的新主人、郑进湾的侄女。



Brother 把刚刚死在郑智安手上的李圣祖的头倒出来给大家看，郑智安向他们提议：「若各位现在就这样离开，什么事都不会发生。巴比伦提出的400万元悬赏金，我会除以各位的人数，不扣税并立刻汇款，如果之前与我的往来，各位也能跟我以同样的方式交易，代码维持不变。但万一各位不肯放弃继续进攻，你们...全都会死在这。」最终他们收起枪消失了。



然后郑智安到了外面环顾著家里，却没有看到把信和苏敏惠，面对身旁什么人都没有的现实，郑智安绝望地哭泣。这时「代码黄色」们来打扫现场，突然有一台计程车开来，郑进湾拖著伤痕累累的身体下了计程车，郑智安对与叔叔的再会感到神奇，郑智安望著郑智安微微一笑，郑智安也看著叔叔露出高兴的微笑，就这样结束了...



在最后一集中，贝尔（赵汉善 饰）完全没有登场、把信和苏敏惠去哪里了、郑进湾是怎么假死的等都没有解开，让观众纷纷表示：「结束了吗？看完傻眼」、「会有第二季吧」、「贝尔呢？怎么不见了？」、「所以郑进湾是怎么假死的」、「还有好多疑问，第二季快点出来吧」、「本来还期待叔叔和贝尔大战」、「第7集有点多太久了」、「敏慧应该没有死掉吧」等等。



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