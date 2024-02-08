LE SSERAFIM金采源因这件事超伤心，喊话粉丝：求你们当看不见，回归时记得再惊讶一次

女团LE SSERAFIM成员金采源在weverse上喊话粉丝，知道事情的来龙去脉之后，众人笑翻。

LE SSERAFIM预计2月19日发行新曲，而每一次回归，成员们都会以全新的造型亮相，这次也不例外。 不过，为了给粉丝们一个惊喜，众人对新造型严防死守，尤其是换了新发色的金采源近期亮相时把自己的头捂得严严实实，帽子叠戴，生怕露出一根头发丝。 就连上节目都特意戴了黑色假发遮挡。



컴백 머리 숨기는데 엄청 진심이었네 pic.twitter.com/9LVQ2JsvSV — francetracny (@francetracny) February 7, 2024

原以为可以藏到回归那一天，不巧的是LE SSERAFIM为KAKAO TALK新推出的服务做宣传，不小心将新发色曝光，是浅金发色。



因为造型提前曝光而伤心的金采源於是就通过Weverse喊话粉丝，称：「就这样脱色的头发提前公开了，虽然很伤心...... 我就这样传上来吧，对，我下了很大的决心才去脱色的，不过等到回归的时候麻烦大家再假装惊讶一次『采源脱色了啊??！！好适合喔』，我因为期待大家这类反应才用心隐藏的..... 相信FEARNOT（LE SSERAFIM粉丝名）喔。」



看到金采源恳求的网友和粉丝忍不住哈哈大笑，十分配合地表示：「你明明就是黑头发啊，说什么呢」、「你这么适合金发，为什么到现在还不染，今天也是黑发啊」、「采源啊，求你染一次金发吧，黑发维持太久了，这次不会也是黑发吧」、「 你会很适合金发喔，什么时候会染，我等你」等。

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