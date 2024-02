到底是谁放的屁！Super Junior-L.S.S.出演《UV BANG》尴尬死，没想到利特别蹩脚演技救场

结果小编是被希澈的魔性笑声戳到???

近日Super Junior银赫受邀和H.O.T.张佑赫一同演出人气YouTube频道《SHORTBOX》短剧,正活跃回归的Super Junior-L.S.S.也出演了另一个频道《UV BANG》短剧。

《UV BANG》由知名谐星俞世润和Muzie经营,主题经常围绕在录音,俞世润和Muzie扮演音乐制作人,来宾就是来录唱的歌手。Super Junior-L.S.S.(利特、神童、利特)做客的一集,录音室因「屁味」战火一触即发……

剧情大致描述正在听录制的歌〈朋友〉(音:啵)Demo「还记得我们肆意的时光吗/我们吵得很厉害/啵啵啵啵我们是朋友」,啵啵啵后一串屁声出现,完全没人要承认屁是谁放的,不是撇清就是扮起柯南推理,还开始以父母、成员甚至是UNICEF(联合国儿童基金会,始源是大使)当赌注发誓。

最后,始源忍受不了尴尬场面干脆承认是自己放的,结果众人没有要放过他,尤其俞世润和Muzie疯狂嘲笑。始源起初笑笑接受,后面逐渐不耐结果被骂没风度,身为队长及哥哥的利特看了直接爆炸:「哥你们不要再欺负他了!他是个善良的孩子,把错都揽在自己身上了!不要再捉弄他了!是我放的,我说是我放的!拜托停了!他是我们成员我们弟弟!」利特讲完直接拉始源走人(不忘带走桌上PPL产品)。



所以屁到底是谁放的?原来是录音师泰贤,镜头还仔细描摹了屁的飘流过程……整段影片情境可以说尴尬到不行,始源和神童的投入的演技都有人赞许,而利特含泪呐喊的突出(?)演技倒突破了僵局让大家喷笑,有网友说因他笑出泪来了,另外也有网友深受感动,因为好队长、好哥哥的角色设定就是利特本人啊!

留言还可见神童跑来吐槽利特:「16:51我们(特)哥……演技……代替他向大家道歉。」连希澈也参一脚,希澈在自己IG限时动态分享,大笑利特的演技是蹩脚演技,背景笑声超魔性XD。



Heechul IG story watching Leeteuk’s acting



:everyone please watch LEETEUK's acting skills



:Leeteuk What kind of acting is this! Ah,really! So crazy! Kibong Park Jung Soo must be crazy,right?! Hyung please stop it, please stop #김희철 #이특 pic.twitter.com/xE3kPIlatE