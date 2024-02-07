到底是谁放的屁！Super Junior-L.S.S.出演《UV BANG》尴尬死，没想到利特别蹩脚演技救场

结果小编是被希澈的魔性笑声戳到？？？

近日Super Junior银赫受邀和H.O.T.张佑赫一同演出人气YouTube频道《SHORTBOX》短剧，正活跃回归的Super Junior-L.S.S.也出演了另一个频道《UV BANG》短剧。

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《UV BANG》由知名谐星俞世润和Muzie经营，主题经常围绕在录音，俞世润和Muzie扮演音乐制作人，来宾就是来录唱的歌手。Super Junior-L.S.S.（利特、神童、利特）做客的一集，录音室因「屁味」战火一触即发……

▼接下来容会爆雷短剧剧情，读者可以先收看正片唷



剧情大致描述正在听录制的歌〈朋友〉（音：啵）Demo「还记得我们肆意的时光吗／我们吵得很厉害／啵啵啵啵我们是朋友」，啵啵啵后一串屁声出现，完全没人要承认屁是谁放的，不是撇清就是扮起柯南推理，还开始以父母、成员甚至是UNICEF（联合国儿童基金会，始源是大使）当赌注发誓。

最后，始源忍受不了尴尬场面干脆承认是自己放的，结果众人没有要放过他，尤其俞世润和Muzie疯狂嘲笑。始源起初笑笑接受，后面逐渐不耐结果被骂没风度，身为队长及哥哥的利特看了直接爆炸：「哥你们不要再欺负他了！他是个善良的孩子，把错都揽在自己身上了！不要再捉弄他了！是我放的，我说是我放的！拜托停了！他是我们成员我们弟弟！」利特讲完直接拉始源走人（不忘带走桌上PPL产品）。



所以屁到底是谁放的？原来是录音师泰贤，镜头还仔细描摹了屁的飘流过程……整段影片情境可以说尴尬到不行，始源和神童的投入的演技都有人赞许，而利特含泪呐喊的突出(?)演技倒突破了僵局让大家喷笑，有网友说因他笑出泪来了，另外也有网友深受感动，因为好队长、好哥哥的角色设定就是利特本人啊！

留言还可见神童跑来吐槽利特：「16:51我们（特）哥……演技……代替他向大家道歉。」连希澈也参一脚，希澈在自己IG限时动态分享，大笑利特的演技是蹩脚演技，背景笑声超魔性XD。



（↓记得开声音）



Heechul IG story watching Leeteuk’s acting



:everyone please watch LEETEUK's acting skills



:Leeteuk What kind of acting is this! Ah,really! So crazy! Kibong Park Jung Soo must be crazy,right?! Hyung please stop it, please stop #김희철 #이특 pic.twitter.com/xE3kPIlatE — (@Eunhae0404_1510) February 3, 2024

留言里也有不少网友敲碗剧里那首〈朋友〉能推出，还真的推出了，还是一个小时循环版本！



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