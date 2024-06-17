李姃垠重申愿望「郑恩地&崔振赫在一起就好了」！结果和闵庚勋发展Love Line！？

为宣传新剧《她的日与夜》，李姃垠、Apink郑恩地与崔振赫一同转学至《认识的哥哥》高校，李姃垠又暴露出自己想把郑恩地和崔振赫「送作堆」的心思！

*先前报导回顾：‎崔振赫&郑恩地新戏《她的日与夜》播前已冒粉红泡泡！一句「你才要健康点」全场爆炸



事情又是从郑恩地和崔振赫两人自己先吵起来开始，郑恩地说和崔振赫去同个美容室，美容室都传崔振赫很「老顽固」，崔振赫反过来指控郑恩地也传播相关的传闻，两个人当场谁也不让谁，夹在中间的李姃垠忍不住说话了：「他们一直吵架化学反应很好，所以真的……要是两个人谈恋爱就好了。」郑恩地又在旁边默默喊「呃」还说太离谱了。



换崔振赫说郑恩地才是在美容院被传老顽固的人，实际见到也真的是老顽固，郑恩地这次反倒爽快承认：「我的梦想就是当super老顽固。」姜虎东听了后说两人很相似，李姃垠失笑又说一次：「所以我的心愿就是两个人能谈恋爱……」崔振赫接著透露李姃垠曾买音乐剧门票找他们两个看。



台下李陈镐话锋一转，询问李姃垠对台下未婚的年下男们有无兴趣，李姃垠直接打枪：「没有我的理想型啊！」不过提出喜欢露营的人、眼睛水汪汪的，加上魔性舞姿，适合的要素全都指向闵庚勋，李姃垠被拱得笑开花。



希澈提议李姃垠和闵庚勋、郑恩地和崔振赫可以来场double date，闵庚勋率先表示喜欢，李姃垠也跟进，结果郑恩地把崔振赫推给希澈，希澈也爽快接球：「我觉得可以，振赫是我杯茶（我的菜），个子高、腿长、长得帅……」崔振赫只是笑XDDD。



后续郑恩地和崔振赫仍然吵吵闹闹的，崔振赫还爆料郑恩地平时对他很凶：「『看什么啊EC』这样。」郑恩地本人都要被笑死，姜虎东又出手：「对真心喜欢的人是无法亲切的！」李姃垠当然也不错过，两个人狂拱，希澈加入：「振赫这下不能再出演《熊孩子》了呢！」李寿根最后冒一句：「装作不是恋爱却被报导出来的很多，说知道会不会姃垠和庚勋会传出好消息呢？」全场爆笑。



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