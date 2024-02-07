到底是誰放的屁！Super Junior-L.S.S.出演《UV BANG》尷尬死，沒想到利特別蹩腳演技救場

結果小編是被希澈的魔性笑聲戳到？？？

近日Super Junior銀赫受邀和H.O.T.張佑赫一同演出人氣YouTube頻道《SHORTBOX》短劇，正活躍回歸的Super Junior-L.S.S.也出演了另一個頻道《UV BANG》短劇。

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《UV BANG》由知名諧星俞世潤和Muzie經營，主題經常圍繞在錄音，俞世潤和Muzie扮演音樂製作人，來賓就是來錄唱的歌手。Super Junior-L.S.S.（利特、神童、利特）做客的一集，錄音室因「屁味」戰火一觸即發……

▼接下來容會爆雷短劇劇情，讀者可以先收看正片唷



劇情大致描述正在聽錄製的歌〈朋友〉（音：啵）Demo「還記得我們肆意的時光嗎／我們吵得很厲害／啵啵啵啵我們是朋友」，啵啵啵後一串屁聲出現，完全沒人要承認屁是誰放的，不是撇清就是扮起柯南推理，還開始以父母、成員甚至是UNICEF（聯合國兒童基金會，始源是大使）當賭注發誓。

最後，始源忍受不了尷尬場面乾脆承認是自己放的，結果眾人沒有要放過他，尤其俞世潤和Muzie瘋狂嘲笑。始源起初笑笑接受，後面逐漸不耐結果被罵沒風度，身為隊長及哥哥的利特看了直接爆炸：「哥你們不要再欺負他了！他是個善良的孩子，把錯都攬在自己身上了！不要再捉弄他了！是我放的，我說是我放的！拜託停了！他是我們成員我們弟弟！」利特講完直接拉始源走人（不忘帶走桌上PPL產品）。



所以屁到底是誰放的？原來是錄音師泰賢，鏡頭還仔細描摹了屁的飄流過程……整段影片情境可以說尷尬到不行，始源和神童的投入的演技都有人讚許，而利特含淚吶喊的突出(?)演技倒突破了僵局讓大家噴笑，有網友說因他笑出淚來了，另外也有網友深受感動，因為好隊長、好哥哥的角色設定就是利特本人啊！

留言還可見神童跑來吐槽利特：「16:51我們（特）哥……演技……代替他向大家道歉。」連希澈也參一腳，希澈在自己IG限時動態分享，大笑利特的演技是蹩腳演技，背景笑聲超魔性XD。



（↓記得開聲音）



Heechul IG story watching Leeteuk’s acting



:everyone please watch LEETEUK's acting skills



:Leeteuk What kind of acting is this! Ah,really! So crazy! Kibong Park Jung Soo must be crazy,right?! Hyung please stop it, please stop #김희철 #이특 pic.twitter.com/xE3kPIlatE — (@Eunhae0404_1510) February 3, 2024

留言裡也有不少網友敲碗劇裡那首〈朋友〉能推出，還真的推出了，還是一個小時循環版本！



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