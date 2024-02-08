东方神起亚洲巡唱澳门站3月30日开唱

东方神起为庆祝出道20周年，将会来到澳门作为他们亚洲巡回演唱会的其中一站。2024 TVXQ! CONCERT [20&2] IN MACAU将於2024年3月30日（星期六）假伦敦人综艺馆举行。

票价分别为MOP$1,980、$1,680 和$ 1,280，将於2024年2月19日（星期一）上午10时起作官方会员预购。另於2024年2月20日（星期二）下午1时起於金光票务系统公开发售。MOP$1,980门票持有人将有机会赢得演前彩排活动通行证。请密切留意即将公布的详情。

东方神起原本是韩国SM Entertainment旗下五人男子组合，於2003年在特别节目「BoA & Britney Spears Special」首次登台亮相，并於2004年以首张单曲《Hug》正式出道。被誉为「传奇男团」的他们，自出道以来便凭著〈Mirotic〉、〈Keep Your Head Down〉、〈Catch Me〉等多首经典热门歌曲，以及华丽的表演，引领全世界的K-POP热潮。继2010年其中三位成员离队，东方神起由余下成员瑜卤允浩和最强昌珉在2011年正式成为一队二人组合。日前，他们更在 MAMA 颁奖礼上夺得「启发成就奖」，力证他们对韩流热潮的贡献。

为庆祝出道20周年，东方神起除了宣布在2023年12月26日发行第9张正规专辑外，亦於12月30日及31日在首尔举行纪念演唱会，与粉丝们一起共度除夕。日前，东方神起更展开他们巡回演唱会，并将於今年3月加了澳门站，粉丝们一定不能错过这次机会，在澳门直接欣赏到他们精湛的现场演出！

售票详情

2024 TVXQ! CONCERT [20&2] IN MACAU

日期： 2024年3月30日（星期六）

时间： 晚上7时

地点： 伦敦人综艺馆

门票： MOP$1,980 / $1,680 / $1,280（全场均为阶级式座位）

*凡购买$1,980门票的观众将有机会赢得演前彩排活动通行证。

售票时间

TVXQ! Official Fanclub “Cassiopeia” (GL) Membership Sale (Weverse) 预购

日期： 2024年2月19日 (星期一)

时间： 早上10时至下午2时

网上售票： https://kktix.com

门票将於2024年2月20日(星期二）下午1时起於金光票务系统公开发售:

售票网页: http://www.cotaiticketing.com//

购票热线：

+853 2882 8818 澳门

+852 3065 9899 香港

4008 42 9018 中国内地

预购资格开放登记期间：

2024年2月7日 (星期三) 11:00 至2024年2月8日 (星期四) 22:59

预购详细公告 :

(一) 请务必完成预购资格登记，才能参加Cassiopeia官方会员(GL)预购。

(二) 您的Cassiopeia Membership (GL)即是您在KKTIX售票系统进行预购时的官方会员预购码，请确保按照Weverse提供给您的会员编号完整填写，包含所有英文字母和数字，且中间请勿留任何空格。(例: AB123456789)

(三) 预购不保证座位排号及序号一定优於正式开卖，数量有限售完为止。

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