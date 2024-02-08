李浚荣IG近期关注其他主演…真的要和崔宇植、朴宝英、全少妮合作新剧《Melo Movie》了嘛！

这个阵容真的太令人期待！

《那年，我们的夏天》李娜恩编剧将推出新浪漫爱情剧《Melo Movie》，以制作电影的人为主角，描述从小就在苦难面前总是假装没关系、如今只有身体长大但心灵仍困在那个小孩的大人们，想要去爱、去实现梦想，但已疲倦到极点的、尴尬的年轻人们的故事。

우식아 올해 마음껏 채워봐 #멜로무비



단역 배우에서 영화 평론가가 된 고겸 역 #최우식, 조연출로 시작해서 영화 감독이 된 김무비 역 #박보영, 천재 작곡가를 꿈꾸면서도 철저한 신비주의 콘셉트를 지켜온 홍시준 역 #이준영, 고겸과 홍시준의 절친이자 성공한 시나리오 작가인 손주아 역 #전소니 pic.twitter.com/oJXndPvocW — 최여유 (@wooshik2021) January 23, 2024

此前曾传出，《那年，我们的夏天》男主角崔宇植将与李娜恩编剧二次合作，携手朴宝英、李浚荣、全少妮合作‎《Melo Movie》‎，引发关注。若确定出演，崔宇植饰演从配角演员到电影评论家的「高谦」，朴宝英饰演从助理导演开始成爲电影导演的「金舞菲」，李浚荣饰演从学生时代开始就梦想成爲作曲家的「洪时俊」，全少妮饰演没有不足之处，过著平坦的生活的剧作家「孙珠雅」。







有趣的是，粉丝们近期发现李浚荣Instagram关注了崔宇植、朴宝英、全少妮等人。虽然官方未正式宣布《Melo Movie》主演阵容，但他这一举动似乎是默认该选角。

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