《泪之女王》公开单人海报！金智媛要老公「相信自己」，金秀贤的钻戒「超级耀眼」 郑有美给在拍摄《The Trunk》的孔刘＆徐玄振送上应援！咖啡车上竟放满「孔刘表情包」，引发网友爆笑！ 戏里垃圾戏外完全是正直好青年！《和我老公结婚吧》李伊庚勇救醉汉，事后超低调：本能行为 本月第二次病倒ㅠㅠ (G)I-DLE 舒华因健康问题暂停所有活动，粉丝怒批公司：「让她们休息一下吧」 四组售后持续很久～～的「韩剧男男CP」，一时之间让剧迷忘了有女主的存在！他们现实情谊更坚固 南柱赫「校暴」争议真的要反转？！检察厅已起诉爆料人「捏造谣言、侵害艺人名誉」

日前，郑有美给正在拍摄《The Trunk》的孔刘和徐玄振送上应援咖啡车，

应援咖啡车上写著「圭泰（导演）、孔地哲（孔刘本名）、徐玄振、申延柱（制作人）的应援咖啡车，郑有美敬上」，旁边看板则写下「祝《The Trunk》的工作人员身体健康，新年快乐」。而咖啡车上徐玄振都是漂亮的照片，但...孔刘则是「崩溃表情包」。这也让网友纷纷表示：「感情好才能这样」、「表情包好像都是《尸速列车》里面的 哈哈哈」、「姊姊真的好有趣」、「我也想要这些表情包」等等。



郑有美和孔刘除了同公司外，还曾合作过《熔炉》、《尸速列车》和《82年生的金智英》三部电影，因为两人感情非常好，在2018年还曾出结婚传言。由於传闻太荒谬，所属社澄清：「他们连兄妹都不是，孔刘把郑有美当弟弟看待。」



而《The Trunk》讲述因湖边浮出的旅行箱而开始被揭露的秘密婚介夫妇，以及旅行箱中一对男女可疑的结婚故事；故事背景设定为高级婚介服务，他们为顾客量身定制寻找合约期限只有一年的配偶。



剧中，徐玄振饰演合约制婚姻介绍公司「NM」职员，经历过四次婚姻，正元是她的第五任丈夫；孔刘饰演因过去的伤痛而感到不安和孤独的音乐制作人「韩正元」，因前妻申请的合约制配偶服务而遇见了第二任妻子仁智，预计在今年下半年播出！



Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻