【韩网热帖】朴信惠&朴炯植主演JTBC《低谷医生》收视率趋势

剧集讲述来到低潮的医生们为「完蛋的人生」做心肺复苏的故事，每周六、日由JTBC播出，其他地区通过Netflix更新。

全国/首都圈

第1集 4.1 / 4.8 最低

第2集 5.1 / 5.9

第3集 5.1 / 5.7

第4集 6.7 / 7.5 最高





韩国网友评论：

1. 超好看ᅲᅲ

2. 两人都超可爱，也超让人心疼ᅲᅲ所以好希望他们幸福，带著应援的心情在追

3. 第4集非常有趣！一定要看！

4. 因为对演员不感兴趣所以没看，偶然看了一眼觉得很有趣产生好感，大家也看看吧

5. 真的很好看，台词也对现代人很有安慰感

6. 朴信惠和朴炯植演技都很自然很棒

7. 喜欢双方救援疗愈爱情喜剧的朋友一定要试试



8. 虽然情境本身很压抑，但剧集是疗愈的kkk或许很难理解kkk男女主也是，一开始以为是两个神经病，其实非常善良，有些反转

9. 对朴炯植另眼相看了，本来是很肉麻的演技，但他表现得非常自然，笑到不行

10. 朴炯植又可爱又无害，超适合这个角色

11. 第一集有点无聊...之后好看吗？

13. 是车恩尚和赵明秀啊

14. 说到医疗剧都觉得主角们很聪明，但这两位真的连吃饭时间都挤出来拚命学习才考上医大，很有现实感。 很多小细节也很有共鸣

15. 朴炯植简直要飞起来kkkk演技超好笑



出处：https://theqoo.net/hot/3095309811

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