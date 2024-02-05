超有爱！Super Junior-L.S.S.演唱会先是替寿星圭贤庆生，第二天换D&E飞奔一起安可

Super Junior全新小分队L.S.S.（利特、神童、始源）展开亚洲巡回演出，在首尔的两天都有队友们的支持，3日是圭贤到场力挺，4日换D&E（东海、银赫），没能到场的厉旭送咖啡车。

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先短暂回顾3日圭贤登场感人情景，圭贤是3日生日，而4日有个人专辑《RESTART》的签售会，他便决定参与3日的L.S.S.演唱会，把自己的庆生派对挪到2日。大寿星竟然为了支持而到场，L.S.S.当然给了他高级待遇，让全场E.L.F.替他唱生日快乐歌，还邀他上台准备蛋糕给他、让全场再为他庆生一次。



4日换D&E到场力挺，L.S.S.同样邀他们上台，但D&E一度想抢场子，话讲太多被赶下台，东海还自己cue D&E的歌〈'Bout you〉唱，两个人一副就不想走，神童直接把东海打(?)下台，银赫还留恋不已，低头指著流程表说：「最后一首〈Miracle〉好像可以上来。」利特马上阻止：「不行不行，你们要付钱！」其他人也赶快喊保全来XD。



结果安可唱〈Miracle〉，D&E还真的上台了！还是飞奔上台！（是有多怕唱不到XD）结局很温馨，L.S.S.没有把他们赶下台也没有收钱，倒是给了他们麦克风一同合唱、同乐，弄得E.L.F.都相当感动，感动哥哥们的团魂始终如一。



▼东海与Super Junior限时动态都分享了相关场面

「从头到脚（歌词）都要唱完再走」



「今天演唱会很开心／抓住我（歌词）」



而为忙於音乐剧没办法到场的厉旭，却也抽空送上应援咖啡车，咖啡车上逗趣的写「前辈厉旭为五代偶像Super Junior-L.S.S.加油！」厉旭自己分享限动倒是写「Fighting！我们哥哥们最棒」。



演唱会过后利特也分享一个趣事，他说工作人员会后聚餐，希澈出现了还想请客，不过他觉得这是公司该出的钱就没让希澈出了。



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