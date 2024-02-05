「ICY～」《玩什么好呢》Jessi虽是刘在锡向日葵还说Haha像爸，他们却也敬畏三分XD

《玩什么好呢？》（玩甚么好呢）每到新年就会有拜年环节，这次的企划是照顾无法跟家人一起过年的艺人，到对方家里做料理让他享受过年气氛，第一位就是成员们几乎都有交情的Jessi，不过过程却让众人有些胆怯XD。

Jessi相当有自己的想法、有气势人人知，虽然是知名的「在锡向日葵」，但刘在锡有时候看起来也很怕她。事情大概就从Jessi霸气说自己出道「18」开始，Jessi说完就变换姿势，让沙发位置更狭窄了，刘在锡很快就被发现坐立难安，不晓得要继续和Jessi一起坐，还是坐到狗狗楼梯上。刘在锡还误会Jessi放在桌上的打火机是电子菸，Jessi超无奈舔舔齿龈(?)：「欧巴我已经戒电子菸了！」刘在锡只能狂道歉。



而Haha，Jessi说他看自己长大几乎算爸爸了，Haha也说Jessi是妻子认可的妹妹。当Jessi大唱〈NUNU NANA〉他也想来个几句，不过被Jessi提醒要多用丹田不是嗓子，Haha身为前辈却笑笑的虚心接受了，刘在锡在旁笑到不行。当Jessi拍拍Haha的肩、摸摸Haha的头彷佛摸Chewie时，Haha一边问号一边笑出来：「你知道我真的那么想讨好你吗？」Haha猜不对Jessi喜欢的食物时，Jessi频频反驳「No！」，大家都笑说这不是在教训Jessi的狗狗Chewie吗？



开始做菜后，Jessi虽不做菜但气势更强了，因为她一开始就守护自己的冰箱不给开，美珠要找盐她也说：「你自己找一下啊！我也不知道！」刘在锡、Haha和朱宇宰都向她要杯咖啡喝时，Jessi一直喊出「ICY」，都不知道单纯是「冰的」意思还是脏话的意思XDDD。



刘在锡想吐槽Jessi的蜂蜜咖啡，蜂蜜比例浓到像蜂蜜茶，Jessi却很正经的说「这是咖啡」、「为什么不懂装懂啊」，刘在锡便打住；轮到Haha询问Jessi妈妈做菜是什么风格时，Jessi也不懂意思只是回应「很好吃」，Haha同样放弃沟通，相当搞笑。



Jessi出现《玩什么好呢？》的片段相当受欢迎，YouTube上网友说「有人回嘴刘在锡的时候确实很有趣」、「真的需要刘大神妹妹们的特辑」、「只是多Jessi一个人而已，全体成员的感觉都不一样了，真搞笑」、「大家手足无措的样子怎么这么搞笑 ，刘在锡舔嘴唇的真的，笑到要流眼泪了……」、「成员们和Jessi的化学反应真是绝了」、 「Haha超挫折，和Jessi的对话哈真搞笑」、「Jessi是让人无法讨厌的人物，太可爱了」、「虽然乍看无礼，但看整体的话，没有太不舒服的地方，反而很爆笑，这就是Jessi的魅力吧」……等等。

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