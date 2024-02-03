朴叙俊＆崔宇植爲应援好友朴炯植惊喜现身「十五夜」直播！结果两人都没看《低谷医生》，朴炯植：去看完再来！

上月30日，在 YouTube 频道《十五夜》中，罗PD与《低谷医生》的两位主演朴信惠、朴炯植进行直播，他们分享第1集的主要场面，还谈到作品和近况。

正式进行评论之前，罗PD就表示：「今天直播前带来了祝贺团，大家应该会吓一跳，所以简短地打个招呼怎么样？」接著朴炯植的好友朴叙俊、崔宇植走了进来。之后，罗PD问「作品看得怎么样？」崔宇植回答说：「真的...真的非常期待，炯植其实从拍摄的时候开始，就给大家看了一点影片，感觉炯植的美貌啊...这次真的是最好的样子。」



罗PD就说两位的美貌是众所皆知的事，除了这部分要崔宇植介绍一下剧情或是电视剧的完成度。结果崔宇植吞吞吐吐地说：「我最近...」朴炯植一听到就大喊：「去看了再来！给我回去看完再来！」崔宇植马上跑去外面。换到要朴叙俊介绍时，朴叙俊说：「我真的...」结果假装接起手机「等一下，我接个电话」，再次引发大爆笑，所以两人都还没看剧吗 XD



尽管如此，两人依旧送上祝福。朴叙俊说：「我也坐过这个位置吧？真的非常紧张，抱著希望一切顺利的心情坐了下来。希望大家能回顾一下拍摄过程，度过愉快的时间。」崔宇植也说：「拜托大家多多喜欢这部非常有趣的电视剧。」

而《低谷医生》讲述南荷娜（朴信惠 饰）和余正宇（朴炯植 饰）在人生上升曲线上踩下刹车后的给「完蛋的人生」心肺复苏的故事。前两集播出后，也在 Netflix 上的9个国家获得第一名。



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