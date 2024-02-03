「兄妹版换乘恋爱」《恋爱兄妹》预告！《换乘2》郑贤奎惊喜登场「明天见，姊姊」Jonathan、Patrisha 反应超爆笑 XD

制作 TVING 原创系列《换乘恋爱》第1、2季的李真姝PD将推出兄妹恋爱综艺《恋爱兄妹》。

《恋爱兄妹》是兄妹们聚在一起互相寻找恋人的家庭干预恋爱真人秀节目。出演嘉宾从原本的分手情侣变成亲兄妹关系，他们得在别人面前装作不认识，但在必要时互相伸出援助之手，这也是李真姝PD今年1月从 CJ ENM 离开，加盟 JTBC 后制作的首档节目。



节目主持人确定由韩惠轸、Code Kunst、(G)I-DLE 薇娟、BamBam 还有「真兄妹」Jonathan、Patrisha 担任。



公开的预告中，在《换乘恋爱2》俘获不少女性芳心的郑贤奎说著经典名台词「明天见，姊姊！」对此 Patrisha 也害羞地回答说：「好的～明天见！」但是...他的亲

哥哥 Jonathan 则是发出嘲笑声：「啊～我的天啊！我要清洗我的眼睛。」并遮住双眼，果然是真兄妹的反应啊 XD



预告一公开也让网友纷纷表示：「贤奎爲什么在这里？」、「期待真姝PD」、「应该是传奇，这个一定要看」、「感觉会很有趣～期待中 嘿嘿嘿嘿」等等。而《恋爱兄妹》将在3月1日播出。

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