男团EVNNE 3月10日 举行EVNNE FAN-CONCERT [SQUAD:R] ASIA TOUR IN HONG KONG

数月前刚正式出道的 EVNNE 将他们首次的亚洲巡回演唱会带来香港。 由CCY Entertainment 为您呈献2024 EVNNE FAN-CONCERT [SQUAD:R] ASIA TOUR IN HONG KONG将於2024年3月10日星期日假 九龙湾国际展贸中心汇星Star Hall举行。

EVNNE是由Jellyfish Entertainment组成新出道的七人男团。 成员包括KEITA, PARK HANBIN, LEE JEONGHYEON, YOO SEUNGEON, JI YUNSEO, MUN JUNGHYUN, 及PARK JIHOO，他们都是音乐电视频道MNET的生存实境节目《BOYS PLANET》前参赛者。 EVNNE的发音为“even”，代表“EVENing's Newest Étoiles”，寓意“夜空中一颗冉冉升起的新星”，在最高处闪耀最耀眼的光芒，吸引众人的目光。

全场企位划一票价 1,380 元，於2024年2月7日星期三上午10时起透过HK Ticketing快达票公开发售。

2024 EVNNE FAN-CONCERT [SQUAD:R] ASIA TOUR IN HONG KONG

日期 ：2024 年 3 月 10 日（星期日）

时间 ：晚上7:00

地点 ：九龙湾国际展贸中心汇星STAR HALL

票价 ：港币1,380元（全企位）

主办单位 ：CCY Entertainment

协办单位 ：KKLIVE / Big Honor Entertainment

门票於2024年2月7日上午10时起透过HK Ticketing快达票公开发售

购票热线 ：31 288 288

网上购票 ：www.hkticketing.com

**快达票将额外收取每张门票的顾客服务费。票价不包括顾客服务费，需於购买门票时支付。

粉丝福利：小卡 / 彩排环节 / 团体合照 (10人一组) / 欢送环节 / 亲笔签名海报 / 亲笔签名拍立得

备注：

1. 彩排环节和合照环节每张门票合共只有一次获得资格。

2. 主办方保留随时更改此条款和条件的权利，恕不另行通知。

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