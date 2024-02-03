连罗PD和SEVENTEEN也拯救不了《NANA TOUR》的收视率！大众性这一壁垒太难攻克了

《NANA TOUR》是素有「点金之手」称号的罗暎锡PD的最新节目，尽管有超人气男团SEVENTEEN的参与，但在吸引观众方面却面临著极大的挑战。

SEVENTEEN的成员们和节目组一期探访了义大利，在异国他乡上演了一段爆笑探险记。原以为会收视率大爆的SEVENTEEN+罗PD组合却在首播之后略显尴尬，以2.1%出发，之后一直停留在1.9%左右，并未有任何上涨趋势。 虽然成员们的魅力通过节目有所展现，却未能解决开播前就一直被提及的「大众性」，除了粉丝每集必追之外，很少有非粉丝的观众会关注这档节目。



《NANA TOUR》中罗PD把《出差十五夜》里的游戏放到义大利这个大背景下，参与游戏的人换成了SEVENTEEN成员，让他们通过游戏展现默契或笑料，然而这些游戏设置观众们早就了如指掌，不同的只是做游戏的人变了而已，这和他们的自制团又综有什么区别呢？果然开播后，不少观众也发现了这个问题。



节目开播前的制作发布会上，罗PD曾表示：「偶像团体的综艺其实很难突破大众壁垒，K-POP和偶像团市场全球化之后，我一直想做一档关於在国际上有一番成就的爱豆的综艺，如果要做这类节目的话，我觉得SEVENTEEN一定是起点，我们也完全没有制作以粉丝为收视主体的节目的意思，把它当成一群年轻人愉快旅行的节目就行。 」



此外，《NANA TOUR》还在Weverse中上架了2小时完整版，虽然是全新的尝试，却再次证明了爱豆综艺缺乏大众性这一点，即使是罗PD团队，也难以打破这道结实的「壁垒」罗PD之前的《种豆得豆》和《瑞镇家》，起用的是李光洙、李瑞镇、朴叙俊、郑有美、 金宇彬等国民度较高的演员，再加上EXO D.O.和防弹少年团 V人气爱豆，这才打造出破5%的收视率。

《NANA TOUR》即将播毕，收视率应该不会再有大幅度攀升，罗PD若继续和爱豆团体合作的话，是否会想办法解决大众性这一难题呢？

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