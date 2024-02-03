《绝佳的解决士》首播好评！李智雅又「开打」，姜其永回归暖男&吴珉锡扮妈宝使坏受赞许

《绝佳的解决士》这两日已播出前两集，大家都看了吗？还没看的朋友看过来，小编整理了阵容亮点！

李智雅N度上演武打复仇戏

想到李智雅的经典之作你会想到什么？一定有《雅典娜：战争女神》和《The Penthouse》系列。2020年李智雅久违担纲女主角，主演了《The Penthouse》更是继《雅典娜：战争女神》再度表演武打戏码，去年她主演《潘多拉：被操纵的乐园》「又」化身女打仔，这次《绝佳的解决士》也是！



从近年的《The Penthouse》到最新的《绝佳的解决士》，李智雅甚至又上演复仇戏，不仅靠身手还要靠智慧，要把害惨自己的人全一网打尽。不太一样的是，《绝佳的解决士》是以惩恶为主轴的戏剧，会带给观众汽水般的快感，若喜欢《模范计程车》（模范的士）与《One the Woman》绝不能错过。



姜其永回归暖男律师

姜其永第一次演男主角就献给了李智雅！姜其永曾演《金秘书为何那样》、《18岁的瞬间》、《非常律师禹英禑》等剧，以《非常律师禹英禑》可说是达到事业巅峰，暖男主管、暖男律师形象深植人心。不过，他后来接演了《驱魔面馆2：全面回击》演极大恶鬼，形象相当反转。在《绝佳的解决士》里，姜其永要当回暖男啦！而且一样也演律师，还会和李智雅发展感情线！



吴珉锡戏里戏外都妈宝!?

吴珉锡在迷你剧里经常演出使坏的角色，而在综艺节目《我家的熊孩子》里是个迷信风水且还未能脱单的妈宝，不过善良、单纯多了，没想到在《绝佳的解决士》里他还是个妈宝，但很恐怖！他饰演的卢律成为了要得到妈妈（罗映姬饰演）的认同，默许妈妈伤害结缡的妻子金莎拉（李智雅饰演），甚至用残忍的方法赶走成功之路所有绊脚石。



首集他便演技炸裂，演出看见妈妈的幻影濒临崩溃，受到网友好评。他与回归暖男的姜其永，成为目前网友最赞许的对象。



罗映姬又当恶婆婆，还更可怕！

罗映姬在《One the Woman》扮演的恶婆婆，大家还记得吗？她在《One the Woman》经常言语虐待媳妇，殊不知儿媳突然换了一个人，李荷妮反过来修理她的场面屡屡受到讨论与欢迎。在《绝佳的解决士》里，她的「恶婆婆」程度更上层楼了，完全不把媳妇（李智雅饰演）当一家人，利用了一段时间就丢弃甚至送入牢里。一段她指责媳妇「为什么不帮儿子熨烫内裤了」，让观众边看边骂啊！



接下来李智雅会如何和姜其永联手惩罚恶人、实现正义呢？Viu Original原创复仇韩剧《绝佳的解决士》逢星期三、四晚上在「黄Viu」播出！



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