朴敏英令观众们拍手叫好的痛快复仇！《和我老公结婚吧》收视率也飙破双位数再创新高～

近期的话题人气韩剧《和我老公结婚吧》已来到第10集，回到了10年前得到第二人生的朴敏英，为了改写自己的悲惨结局，决心对出轨老公与闺密复仇，铺陈至今终於大爆发，新恋情也更加明确，收视率创下新高纪录。
1月30日播出的《和我老公结婚吧》第10集中，计画著把腥夫李伊庚以及假面闺密宋昰昀好好送作堆并且痛快反击的朴敏英，终於进行爽快的复仇。另外崭新的恋情也随即展开，引发观众们高度关注。第10集的收视率在首都圈平均11.8％，最高还来到13.4％，全国平均收视率也来到10.7％。此外《和我老公结婚吧》也连续4周成为TV-OTT综合话题性排名第一名，朴敏英也连续4周稳居综合话题性冠军。
继第9集中朴敏英与李伊庚家人见面时，专著一身性感打扮加烟熏妆，还对准婆婆态度强硬，隔日李伊庚到了公司想要找她理论时，她先是甩了对方三次巴掌，还从包包掏出一条红色内裤，让公司所有人都知道了李伊庚的劈腿行径，还把求婚戒指丢在地上，戒指上的宝石还裂开了，说明这求婚礼物超级廉价，让李伊庚几乎无地自容。宋昰昀持续耍手段也被朴敏英在众人面前揭穿，她除了下跪求饶还谎称自己怀孕。
这对狗男女终於如朴敏英的计画即将步入礼堂，而朴敏英也明白了自己对罗人友的心意，决定展开新恋情。一路以来观众们先是关注朴敏英该如何复仇，已看过结局的她知道该在哪些时间点改变作法以扭转事情的发展方向，从受害者变成神之视角，当然其中也不乏同为第二次人生的罗人友协助，担心自己生命有限迟迟不敢更进一步的罗人友，接下来如何改变自己的死亡结局？
Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
广告相关新闻