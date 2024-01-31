朴敏英令觀眾們拍手叫好的痛快復仇！《和我老公結婚吧》收視率也飆破雙位數再創新高～

近期的話題人氣韓劇《和我老公結婚吧》已來到第10集，回到了10年前得到第二人生的朴敏英，為了改寫自己的悲慘結局，決心對出軌老公與閨密復仇，鋪陳至今終於大爆發，新戀情也更加明確，收視率創下新高紀錄。

1月30日播出的《和我老公結婚吧》第10集中，計畫著把腥夫李伊庚以及假面閨密宋昰昀好好送作堆並且痛快反擊的朴敏英，終於進行爽快的復仇。另外嶄新的戀情也隨即展開，引發觀眾們高度關注。第10集的收視率在首都圈平均11.8％，最高還來到13.4％，全國平均收視率也來到10.7％。此外《和我老公結婚吧》也連續4週成為TV-OTT綜合話題性排名第一名，朴敏英也連續4週穩居綜合話題性冠軍。



繼第9集中朴敏英與李伊庚家人見面時，專著一身性感打扮加煙燻妝，還對準婆婆態度強硬，隔日李伊庚到了公司想要找她理論時，她先是甩了對方三次巴掌，還從包包掏出一條紅色內褲，讓公司所有人都知道了李伊庚的劈腿行徑，還把求婚戒指丟在地上，戒指上的寶石還裂開了，說明這求婚禮物超級廉價，讓李伊庚幾乎無地自容。宋昰昀持續耍手段也被朴敏英在眾人面前揭穿，她除了下跪求饒還謊稱自己懷孕。



這對狗男女終於如朴敏英的計畫即將步入禮堂，而朴敏英也明白了自己對羅人友的心意，決定展開新戀情。一路以來觀眾們先是關注朴敏英該如何復仇，已看過結局的她知道該在哪些時間點改變作法以扭轉事情的發展方向，從受害者變成神之視角，當然其中也不乏同為第二次人生的羅人友協助，擔心自己生命有限遲遲不敢更進一步的羅人友，接下來如何改變自己的死亡結局？



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