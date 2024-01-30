【韩网热帖】李章宇出道的真正理由！韩网友：原来真的有人不忘初心啊

小编以为是因帅气的颜值啊，没想到却是因为「吃」！

自从李章宇做客《我独自生活》以来，观众们都表示他肉眼可见的变胖了，2019年刚加盟节目的他还是典型的韩式欧巴的风格，胖瘦适中。 但如今却要比4年前胖了2圈，整个脸肉肉圆圆的。 尤其是最近播出的一期中，身穿绿色羽绒服登场的他看起来又壮实了不少，眼睛都胖到眯成一条缝，衣服藏不住大肚腩，大块头震惊模样所有人，引爆热议，不少观众吐槽他「身为男演员，却疏於身材管理」、「他到底是怎么出道的」等。



Theqoo上有网友找出多年前李章宇做客其他节目时公开的出道原因，当时的颜值完全属於小鲜肉级别，面部线条清晰，五官别致。 李章宇透露自己的表哥是1999年出道的男团FLY TO THE SKY的成员Fany，因为他，自己也很想进入演艺圈，但又没有在歌坛赢过表哥的信心，宇是决定另辟赛道，作为演员出道。 而让他下定决定出道的决定性因素则是，李章宇非常喜欢吃，他觉得一旦出道成名之后，就再也不用担心「吃」了。





韩国网友评论：

1. 那个时候的李章宇真的帅爆了

2. 好吃的小伙子变成了爱吃的演员，还演过音乐剧喔

3. 要吃那么多好吃的东西肯定要赚很多钱才行吧，哈哈哈哈，这个理由很有说服力

4. 他怎么唱歌这么好听???



5. 太帅了，完全是雕塑脸

6. 到现在也不忘初心-吃，笑死了，怎么这么可爱

7. 原来真正的原因是这个啊，可是当了演员之后是不是经常要减肥

8. 原来吃才是他的真爱啊，出道到现在都不忘的初心

9. 原来出道之前就这么爱吃了，长这么帅肯定有很多星探找过他

10. 他真的实现了自己的大吃特吃的梦想

11. 用那么帅气的脸谈吃的，很像在开玩笑

12. 他的侧脸很像李栋旭啊

13. 难怪他吃东西的时候看著那么幸福

14. 原来真的有人即使过去了那么久，依旧会初心不改

15. 可以去当吃播了

16. 长这么帅，竟然还喜欢吃，这才是最让人惊讶的，根本不敢相信

17. 这种颜值肯定要出道啊，只要他想就一定可以

18. 当时他说这种话的时候，我以为是谦虚而已，没想到是他的真心话啊

19. 当演员之后要管理身材，他应该累死了

20. 惊呆了，欧巴，我们可不可以重返一下这个颜值时期，拍一部激情罗曼史，这样我可以跪舔一辈子

原文：https://theqoo.net/square/3088063409

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