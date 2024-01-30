Disney+悬疑惊悚剧《美好世界》前导预告公开：「女王」金南珠搭挡「脸蛋天才」车银优携手成就演技突破！

【中文预告】《美好世界》（原译：Wonderful World）讲述心理学教授殷秀贤（金南珠 饰）亲自处决杀害儿子的凶手，并深入探究那一天的秘密。同时她遇到自幼失去双亲的医学系学生权善律（车银优 饰），一起解开事件真相并治愈彼此的伤痛...。

Disney+ 公开了即将在3月1日独家上线的春季新剧《美好世界》前导预告（韩国於MBC定档），由金南珠(金南株)、车银优、金刚于、林世美携手主演，从预告就让人忍不住融入剧情，被主角的故事与演技所吸引。



▼《美好世界》前导预告，「一切都是因那年夏天的事件所起...」3月1日22:30独家上线。



官方公开的最新双人海报，金南珠和车银优在伞下对视的场面也引发了观众的好奇心，两人的距离不远也不近，却也无法轻易逾越，同时更宣告著可怕谜团的悲剧序幕将就此展开。



【人物简介】



▼金南珠饰演心理学教授兼知名作家「殷秀贤」，本过著人人称羡的成功生活，但在无辜失去了年幼儿子，并亲自处决加害者后过著凄惨的生活。遇上了与自己有著同样伤痛的男主，一起解开神秘事件并治愈彼此的心灵创伤。



▼车银优饰演自幼失去双亲的医学系学生「权善律」，虽然拥有善良的面孔，却让人无法知道内心的神秘人物。在富裕的家庭中长大，但因为一系列事件失去父母后，过著粗犷潦草的生活。



▼金刚于饰演女主殷秀贤的丈夫「姜秀浩」，是名事业蒸蒸日上的当红新闻主播。他虽然真心爱著妻子，但是因为一瞬间的错误选择，陷入了无法控制的漩涡之中。



▼林世美饰演在清潭洞事业有成的精品店老板「韩宥利」，与女主殷秀贤亲如姐妹，把殷秀贤和秀贤母亲看得比自己的生命还重要，为活在痛苦中的秀贤提供帮助和依靠。





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