热门古装喜剧《夜晚开的花》收视率再创新高12.5%！爆笑流畅剧情&李荷妮出色表现、李钟元深受主妇喜爱～

《夜晚开的花》才播出六集就从7.9%一路飙升到12.5%，大家也有追这部剧吗？我妈是看得哈哈大笑的程度。XD

MBC 又再一次以古装题材成功推出了一部全新韩剧，《夜晚开的花》（夜晚盛开的花／夜之花）由李荷妮和李钟元携手主演，两人相差11岁却默契十足，迸发出的火花却得外有趣吸引人。



《夜晚开的花》讲述寡妇赵汝花（李荷妮 饰）白天是个足不出户、温婉贤淑的名门儿媳，可是一到晚上，她便会化身黑夜英雄扶危济困。某天她前往营救邻居小花时，遇上禁卫营从事官朴秀浩（李钟元 饰），秀浩对於神秘的她下深刻印象，也在一次又一次的事件中，渐渐发现了她的真实身份⋯⋯。



昨晚播出的 EP.6 更是刷新自身新高收视率12.5%，最精彩时飙高至14.7%，创下了目前最高的收视率。频道竞争力的关键指标「2049」也达到了同时段电视节目中的排名第一，夺得了冠军头衔。



▼精彩片段：每逢星期五、六深夜在「黄Viu」上架，香港观众亦可免费收看。



（接下来将谈及EP.6结尾，有雷，谨慎往下拉）



赵汝花一直寻找著失踪的兄长，但原来汝花的兄长是被赵如花的公公石智圣（金相中 饰）下令处死的。此外，汝花的真实身分也被揭露，并在秀浩面前露出了自己的真面目。

EP.6结尾可快转至22:58。



EP.7 最新预告：



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