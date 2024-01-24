竟是这么浪漫的恋爱古装剧！《魅惑之人》申世景见围棋偶像曹政奭急要签名！围棋CP正式登场！（EP.1 – 2）

[有雷] 新古装剧《魅惑之人》於1月21日开播连播两集，曹政奭身为前君王的嫡子，被送到清国当作人质后，好不容易顺利回到朝鲜却遭各方侧目，而喜爱扮男装到处下围棋的申世景，遇见了大君曹政奭后陷入心动，到底如何说出自己的真实身分呢？

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正值清国与明国对立时期，朝鲜夹在中间似乎须向清朝臣服，先王的独子镇翰大君（曹政奭饰）被指定为人质而押至清国，他虽然没有抢夺王位之心，并且全力希望辅佐哥哥，但当镇翰大君平安回归朝鲜之后，却遭到多方派系揣测他的忠心。於是到哪里都不受欢迎的他，某天来到河边歇息著，听见了嘈杂声响。



一位眉清目秀的棋士（申世景饰）又赢了棋，并且他夸下海口「这里所有人都不会是我的对手！除非是镇翰大君。」让大君本人相当惊讶，甚至在所有人批评大君时，棋士反而相当能体会大君的心思，并帮他说话。大君事后想要追问这位公子的大名，没想到所有人却告诉他「他只在输棋的时候透露姓名」，所以没人知道。



这位围棋高手其实是领议政家的千金熙秀，总是女扮男装四处找人下棋，也真正没输过。当她发现她所遇到的人真的是镇翰大君，心中相当欣喜。某次大君出手相救，受了刀伤来到妓院歇息，两人也相约下一盘棋，虽然由清秀的棋士胜出，大君表示愿赌服输愿意达成他的要求，窗外下著蒙蒙细雨，大君提到自己最爱的字就是「蒙雨」，熙秀拿来了白纸，要求大君在上面作画并题字，称自己要以「蒙雨」为名，并与大君相约在蒙蒙细雨中再度相见。



君王病重，身体状况不佳加上疑心病，让他越来越不信任弟弟镇翰大君，朝廷也出现了多方派系，有些想拥立大君成为新的王，有些想巩固现有的君王势力拥立新的元孙接续王位。大君很希望抛开一切而好好走入围棋的世界，重於盼到了细雨蒙蒙的天气，熙秀放下手边正在对奕的棋盘，赶紧来到相约的地点，此时也看见了大君骑著马出现在细雨中。



熙秀苦恼著该怎么说出自己真实的身分？而爱著熙秀并有意迎娶她的兵曹判书的儿子金慏夏（李新英饰）却在此时出现，大君发现他与熙秀是旧识，追问熙秀他们两人的关系……



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