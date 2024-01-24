韩剧《与恶魔有约》网上热度高！播出期间金裕贞IG破千万大关，宋江IG飙破2000万追踪人数

两位演员都在 IG 上各自收获了更高的人气与关注度，还有一大票CP粉希望两人原地交往or结婚～！你也是其中一人吗？

SBS X Netflix 热门奇幻浪漫喜剧《与恶魔有约》由金裕贞和宋江携手主演，上周迎来了幸福美满的 Happy Ending！大结局的安排也让不少剧迷直呼：「人生圆满了～」。



延伸阅读：这次连神也认输～《与恶魔有约》宋江与金裕贞注定离不开〜这一世终於拥有幸福（EP.15 – 16完）

金裕贞所饰演的餐饮公司代表「都到曦」成功树立了霸气职场女性的熟女形象，宋江所饰演的「恶魔：郑九元」也被许多人说是颜值最巅峰的作品，帅气兼具呆萌的表演方式获得更多的喜爱，



两人在剧中还收获了不少CP粉，除了戏里恋爱的各种放闪点，戏外官方花絮也是甜到容易蛀牙的程度，互动自然又亲密，让许多剧迷直呼希望两人原地结婚，期待D社下一个爆料的情侣就是他们～。



▼大结局花絮影片：



而金裕贞的 IG 追踪人数在《与恶魔有约》播到后期，正式突破《与恶魔有约》则是在11月24日开播的，所以短短时间就涨了200多万的追踪人数。1000万大关！（时间是2024年1月9日，EP.12播完后），此外，2023年11月15日时的原追踪人数为779万。



▶金裕贞：779万→1000万（时间：2023年11月15日→2024年1月9日）



另一边，宋江的 IG 原追踪人数在2023年11月15日时是1640万，期间除了《与恶魔有约》开播外《Sweet Home 2》也在12月1日上线，并成功在2024年1月21日，也就是EP.16大结局播完的隔天，突破2000万追踪人数，涨幅逼近400万，相当惊人。



▶宋江：1640万→2000万（时间：2023年11月15日→2024年1月21日）



喜欢他们的话，记得要追踪起来哦～！

Mico@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻