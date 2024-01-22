2024.01.22韩网热帖：高贤廷的「艺人砧板论」

演员高贤廷近日做客网综《妖精食堂》再次提到她的「艺人砧板论」，表示有些人进入演艺圈时靠身材打出知名度，成功之后开始做真正擅长的事，但大众仍只关注其身材，这些艺人便觉得委屈。 高贤廷认为这前后矛盾：「因为你就是那样出道的啊！砧板论也是这个意思，当艺人就是因为想获得关注、想与众不同啊。 」

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高贤廷2012年接受《CINE 21》采访时就对裴斗娜说过这个理论。 裴斗娜说艺人这职业无异於躺在砧板上、所以周围的人倾向於给出称赞和鼓励，高贤廷则持相反意见：「这自相矛盾。 （艺人）走上砧板是去挨刀子，结果真挨了刀子却喊痛。 如果不想这样就干脆不要走上砧板。 所以不论我自己或其他人走上砧板时，都应该带著责任感去下刀子。 」

裴斗娜感到不解，高贤廷解释：「如果下手太轻、当事人连一滴血都没流，他可能会轻易觉得『我也上过砧板、挨过刀子了耶』，缺乏对游戏的认真度。 」



其实早在2010年，高贤廷就已提出艺人砧板论：「我认为艺人应该反省『没有gossip』这件事。 艺人是为给大众消遣而存在，大家看著我们获得安慰和乐趣。 我们不是给大家提供生活的指标和方向。 如果艺人没有gossip或封锁gossip，无异於职务遗弃。 」

高贤廷：「我们如果期待获得圣女、总统那样的待遇，就是精神病人啦。 艺人是站在舞台上的小丑，坐在观众席的大众才是贵族。 观众付出时间和金钱，我们要提供抚慰和欢乐。 每当看到因为被批评而诉苦的晚辈时，我都会教训：该享受的都享受了，只因那几分钟的批评就要死要活... 想要那么完美的话，干脆躲起来生活吧。 批评也是关注，要承受。 」



韩国网友评论：

1. 高贤廷是很现实的人，职业意识超强...

2. 如果没有这种心态，上台这件事本身就很难吧。这个职业需要有这样的心态才能撑下去，也因此才能获得相应的薪酬

3. 艺人本人这样讲没问题，但这是当事人才能讲的，大众不可以将这番话当做武器

4. 没错，「顾客是上帝」是服务业的宗旨，但顾客不能真的把自己当上帝

5. 高贤廷真的是非常T属性、非常成熟的人

6. 这样想对艺人本人也比较好，但大众不可以这样想哦

7. 艺人说「这是我的选择所以要承受」，跟网民说「这是你的选择所以要承受、承受不住就放弃吧」，这是两回事，可惜有些笨蛋偏偏分不清呢

8. 可以理解艺人觉得受伤，但说委屈就搞笑了kkk谁逼你当艺人吗？

9. 如果没有这种坚硬的心态，可能很难当艺人

10. 姜镐童也说过类似的话「艺人赚的钱包括挨骂的费用」，丰厚的收入伴随相应的辛苦

11. 没错，这就像想喝咖啡所以点了咖啡，喝完又抱怨睡不著

12. 这番话不是说给网民听，而是说给同种职业的人

13. 意思是这个职业宁可挨骂也好过没人关注

14. 其他职业也一样，即便有辛苦的地方也是自己的选择，不合适就换一个喽

出处：https://theqoo.net/hot/3078727042

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