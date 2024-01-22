丁一宇登新聞節目《News Room》談自身疾病：「腦動脈瘤是人生大轉折點，改變了對作品的態度」

演員丁一宇時常提到自己與腦動脈瘤共處的日常，日前他也登上JTBC新聞節目《News Room》宣傳話劇《蜘蛛女之吻》並談到自己因疾病而迎來的人生轉折點。

丁一宇曾憑藉《無法抵擋的High Kick》走紅，他表示相當感恩，不過也提到自己其實不太看自己演出的作品，顯得有些害羞。在演出《無法抵擋的High Kick》時丁一宇還很年輕，當時的角色允浩深植人心，20多歲的他也希望能夠演出更深入的人生角色。當時粉絲希望他挑戰多一點浪漫愛情喜劇，不過丁一宇卻選擇了古裝歷史劇。



丁一宇時隔5年再度回歸話劇的新作《蜘蛛女之吻》，他坦言是比較難引發媒體討論或報導的作品，比較有深度也是他想要挑戰的作品類型，不僅講述了性少數者的故事，也包含了愛情本身的淒涼與哀戚。丁一宇在劇中認為生理男的自己是個女人，因此需要表現出一些有女人味的外表、語氣以及行動等等，丁一宇也相當投入在角色中。



走過了20多歲的年頭，丁一宇覺得那時的自己可能比較焦躁不安，但到了30多歲就會變得柔軟，更直接提到了罹患腦動脈瘤的時間是自己人生的轉折點，歷經那段時間，讓他每一天都心懷感恩，對待作品以及自己本身的態度也都有非常大的轉變，而這段時間讓丁一宇變得更堅強與成熟。



丁一宇也說自己有著反派的一面，很希望有一天可以挑戰這樣充滿魅力的角色。對於所謂的好演員，丁一宇覺得這很難以一句話來定義，他認為演員的想像力來自對周圍觀察的眼光，透過各種沒有偏見的視角來尋找他人的美麗，進而對他人產生理解與共鳴，他也期待這樣的做法能讓他呈現出更不一樣的角色。



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