《Running Man》做菜依旧「跟著感觉走」但让圭贤折服，才想念池锡辰做的饭他就要回归了！

《Running Man》14日播出的最新一集邀来谐星曹世镐、歌手Super Junior圭贤与谐星严智允（亦是限定团WSG Wannabe成员），一群人制造最有趣的场面大概就是做饭了吧？

《Running Man》一群人做饭依旧跟著感觉走，从煮饭就不妙，因为池锡辰缺席，煮饭工作突然空缺！刘在锡、Haha等人开始想念池锡辰，最后煮饭落到严智允和Haha手上，Haha连火要开多大都不晓得，忍不住无语问苍天，向远方的池锡辰呐喊想念并叮嘱他要好好吃饭。



最无厘头的是这些……任务要煮辣鱼汤但没人要处理鱼，推托来推托去而圭贤坚守著调制酱料岗位，不得已(?)被随心所欲的成员要求提早放酱料时，他还先声明：「这是《Running Man》坚持说要放的喔！」不过成功守住了鱼要先泡醋水去腥的步骤。还有刘在锡，不断开盖想看看辣鱼汤情形，被金钟国骂个臭头，严智允看了都说：「以前看节目都觉得钟国哥很凶，没想到坏人另有其人。」XD



辣鱼汤最后怎么样了？圭贤起初调制的太清淡，后来又再放了一大碗酱料，结果味道很怪异，最后还是梁世灿提议要放酱油才得以解决，且煮出一锅好汤，连圭贤都折服！要知道，圭贤可是这群人里少数会做菜的啊！也想不到，《Running Man》每次做菜都随心所欲，过程总有一些奇葩事，最后却总是圆满且吃得津津有味。



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而‎15日便回归《Running Man》录影的池锡辰，制作单位已释出一张照片预告他正式回到萤幕的日期，就在本月28日。

「锡．三．哥．闪．电．回．归／我们锡三哥以健康的模样回归了，开场就拍了完整体照片♥ 大笑、大趣味！今年《Running Man也会带给大家！／1月28日起《Running Man》以完整体和大家见面吧」



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