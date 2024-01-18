浪漫历史古装剧《魅惑之人》曹政奭自评与申世景的恋爱戏码：「满分10分我们是11分！」

浪漫历史电视剧《魅惑之人》将於1月21日首播，其中男主角曹政奭也在日前的制作发表会上提到与女主角申世景的合作，满分10分他给了11分超标！申世景则回答1000分满分！ 看来两人都非常满意这次的合作。

曹政奭透露自己早就将「想与申世景合作」这句话挂在嘴边，像口头禅一样了，两人的合作更是到了话多唠叨的程度，非常有默契。《魅惑之人》剧情描述朝鲜时代的王「李仁」（曹政奭饰）与为了复仇而接近他的奸细姜熙秀（申世景 饰），两人陷入了爱情的浪漫故事。



曹政奭所饰演的李仁，因为身为国王的弟弟而成为清朝的人质，后来更被怀疑与敌国合作，申世景所饰演的姜熙秀，原本是著名的围棋手，后续为了复仇而成为奸细。申世景也特别提到，这个角色在剧情中后半的时候必须演出与内心感受不同的演技，她也相当专注於此部分。曹政奭则是补充剧中李仁与姜熙秀的爱情充满了互相怀疑与厌恶，尖锐的爱情所以演绎起来会有难度。



虽然电视剧中曹政奭演出的王，应该是不苟言笑一脸严肃，制作发表会上的曹政奭仍不改搞笑本性，拍照时被要求拿著卷轴，上面写著「正义之王的定式-曹政奭驾到」，描述著他在剧中的性格，这句话却也让曹政奭拍照时显得相当害羞，忍不住觉得好笑的他，先是用卷轴挡住了脸，之后才调整好表情接受媒体的拍摄。曹政奭也在发表会上表达自己对《魅惑之

人》这部作品相当期待，也希望观众们会喜欢。1月21日即将首播。



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