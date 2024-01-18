分离才知爱多深！《跟我说爱我》郑雨盛思念申铉彬到哭喊她名字！回到最初见面的心动瞬间（EP.15 – 16完）

[有雷]纯爱经典作品《跟我说爱我》终於画下了句点，编剧也很给力让大家再度相信爱情。申铉彬在进入郑雨盛的无声世界后，却开始越来越渴望体会像一般情侣的恋爱过程，让郑雨盛忍痛提出了分手。两人在分离后却更加思念对方，终於命运又再度让他们走在一起。

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暮恩（申铉彬饰）依照妇人的地址找到了车振宇（郑雨盛饰）的老家，振宇看到了暮恩传来的照片，也立刻开车前往。暮恩向振宇提到自己常梦见他们向其他情侣一样耳语，振宇当然无法达成，显得相当落寞。两人相处的时候，振宇也透过手机的收音转文字，听见了暮恩自言自语「真是郁闷」，也观察到暮恩总是有些闷闷不乐。



振宇知道因为自己听不到的缺陷，让暮恩无法像一般人一样享受男朋友的贴心，於是向她提出了分手，振宇非常感谢暮恩为他的付出，让他再度提起勇气走向爱情，对暮恩一见钟情的他，更表达若知道两人交往时间会如此短暂，自己一定不会犹豫那么久，应该创造更多美好回忆，这段话让暮恩泪流满面，心痛流泪的两人决定各走各路。



分手的暮恩与振宇都像失了魂，暮恩取下了四叶草的项炼，振宇也烧掉了所有与暮恩笔谈时的纪录，却仍然习惯在人群中寻找熟悉的身影，振宇因为参展关系必须前往美国，暂时忍痛挥别了充满回忆的住处。两人走在街上也总想起交往时的甜蜜时光，各自落寞心痛著。



暮恩身边仍然围绕著振宇的相关事情，振宇顺利与生母见面，暮恩也与继母吐露心声，心痛不已的她总忍耐著不跟振宇联系，投入在戏剧演出当中的她，总带著振宇第一次送给她的画，以及那条让两人产生交集的丝巾。振宇也透过画画来思念暮恩，甚至在喝醉后不自觉走到与暮恩曾相约的地点，幻想著暮恩就站在他眼前，还喊出了她的名字，只可惜暮恩没能听见。



分手后暮恩也了解到自己有多爱振宇，自己曾经在交往时幻想著振宇会听见她肚子饿的声音，或是能够像别人的男友一样透过电话与她谈情，但这都会对振宇造成心中更大的伤害。振宇在一年后归国，可爱的学生们送给他一张舞台剧的票，他再度在剧场前遇见了暮恩。暮恩在演出前见到了振宇，心情相当激动，演出圆满结束后，她立刻飞奔到场外。



这一次由振宇先用手语和她自我介绍，让暮恩破涕为笑。爱情在两人分离时变得更浓，重逢的他们更懂得如何走向幸福。



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